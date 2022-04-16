WhatsApp заработает по-новому с 16 апреля

С 16 апреля 2022 года мессенджер WhatsApp изменит основные принципы своей работы, став еще более универсальным, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на AKKet.com.
Нововведения, отмечает издание, позволят привлечь новую аудиторию и активнее конкурировать с другими мессенджерами, где некоторые из подобных возможностей реализованы и доступны пользователям уже не первый месяц.
Одна из новинок - возможность передавать по мессенджеру файлов весом до двух гигабайт. Пока же действует лимит в 200 мегабайт, поэтому передать более увесистый файл не представляется возможным.
Кроме того, мессенджер решил увеличить до 32 человек число участников группового аудиозвонка. То есть с 16 апреля до 32 человек одновременно смогут общаться друг с другом по голосовой связи с высоким качеством передачи звука.
Также пользователи смогут оставлять реакции на сообщения, причем можно выбирать любые произвольные. Оценивать окажется возможно как обычные текстовые сообщения, так и голосовые сообщения, медиафайлы, документы и любые другие виды сообщений, отправленные кем-либо.
Функция реакций работает как в случае с личными сообщениями, так и в случае с групповыми чатами, где все участники часа смогут оценить сообщение того или иного человека, если в этом возникнет необходимость.
На платформе также появится возможность создавать сообщества, состоящие из отдельных групп. Сообщества WhatsApp позволят пользователям объединять отдельные группы под одной крышей и более эффективно ими управлять.
Для получения доступа к новшествам пользователям нужно установить на смартфон свежую версию WhatsApp, которая доступна в магазинах App Store и Google Play.
Доступ к нововведениям в мессенджере получат жители России, Европы, США, Японии, Австралии, Грузии, Армении, Украины, Беларуси, Казахстана, Великобритании, Бразилии, Чили, Канады и множества других государств.
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