Казахстанца арестовали за комментарии в соцсетях

НУР-СУЛТАН, 16 апр — Sputnik. Жителя Павлодара арестовали за оскорбительные комментарии в социальных сетях.



В одном из пабликов 59-летний мужчина писал комментарии, оскорбляющие честь и достоинство жителей страны. Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара признал действия павлодарца мелким хулиганством, сообщает Pavlodarnews.kz.



Мужчина полностью признал свою вину в суде. Он пояснил, что комментировал пост о переименовании Павлодара, что и вызвало его негативную реакцию, о чем он сожалеет.



Суд признал горожанина виновным по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях и назначил взыскание в виде административного ареста на трое суток.



Постановление суда не вступило в законную силу.