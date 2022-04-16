«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Апреля
+12...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.27 KZT
  • €1 = 491.25 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанца арестовали за комментарии в соцсетях

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Казахстанца арестовали за комментарии в соцсетях
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 16 апр — Sputnik. Жителя Павлодара арестовали за оскорбительные комментарии в социальных сетях.

В одном из пабликов 59-летний мужчина писал комментарии, оскорбляющие честь и достоинство жителей страны. Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара признал действия павлодарца мелким хулиганством, сообщает Pavlodarnews.kz.

Мужчина полностью признал свою вину в суде. Он пояснил, что комментировал пост о переименовании Павлодара, что и вызвало его негативную реакцию, о чем он сожалеет.

Суд признал горожанина виновным по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях и назначил взыскание в виде административного ареста на трое суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика