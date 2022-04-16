Казахстанца арестовали за комментарии в соцсетях

НУР-СУЛТАН, 16 апр — Sputnik. Жителя Павлодара арестовали за оскорбительные комментарии в социальных сетях.
В одном из пабликов 59-летний мужчина писал комментарии, оскорбляющие честь и достоинство жителей страны. Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара признал действия павлодарца мелким хулиганством, сообщает Pavlodarnews.kz.
Мужчина полностью признал свою вину в суде. Он пояснил, что комментировал пост о переименовании Павлодара, что и вызвало его негативную реакцию, о чем он сожалеет.
Суд признал горожанина виновным по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях и назначил взыскание в виде административного ареста на трое суток.
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