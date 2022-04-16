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Экс-глава погранслужбы КНБ Нурлан Джуламанов вышел на свободу

Просмотров:848 Опубликовано: 16-04-2022, 13:16
Экс-глава погранслужбы КНБ Нурлан Джуламанов вышел на свободу
Фото: tengrinews ©
Экс-глава погранслужбы КНБ Нурлан Джуламанов вышел на свободу. Об этом сообщили в пресс-службе суда №2 Семея, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Судом №2 Семея рассмотрены материалы по ходатайству гражданина Д. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, указывая, что он отбыл установленную законом часть срока наказания, за время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки уплатил, по приговору суда гражданского иска не имеет, за время отбывания наказания имеет 19 поощрений, переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем он не нуждается в полном отбытии наказания", - сообщили в пресс-службе суда.

Приговором специализированного межрайонного военного суда Астаны от 6 марта 2015 года Джуламанов осужден и приговорен к 11 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Начало срока - 27.10.2014 года, конец срока - 27.10.2025 года.

Отмечается, что осужденный просил удовлетворить его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Его адвокаты, представитель учреждения и прокурор Семея также поддержали ходатайство осужденного.

В пресс-службе пояснили мотивы и решение суда в части наказания.

"Суд посчитал необходимым удовлетворить ходатайство об УДО гражданина
по следующим основаниям. В соответствии с пунктом 9 нормативного постановления Верховного Суда от 02.10.2015 года "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока...", а также с учетом характеризующих данных суд оценил как позитивные изменения об его исправлении и отсутствии оснований для дальнейшего отбытия наказания. Также учел ряд тяжких заболеваний.
Судебный акт не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе суда №2 Семея.


Источник: Tengrinews.kz
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