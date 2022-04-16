В центре Парижа проходит манифестация против Макрона

Манифестация против действующего главы государства, кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона проходит в Париже, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Манифестация, которая началась днем 16 апреля на площади Фонтенуа в 8-м округе французской столицы, организована по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо. Демонстранты протестуют против возможного переизбрания Макрона на пост главы Франции. На акции присутствуют сотни недовольных политикой Макрона.



"Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовало за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать "нет" следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец", - заявил присутствующим один из организаторов акции.



Манифестация проходит мирно. Протестующие скандируют: "Макрон - никогда больше!".



Ранее во Франции прошел первый тур выборов главы государства. Действующий президент страны Эммануэль Макрон занял первую строчку, получив почти 28 процентов голосов избирателей. На втором месте - Марин Ле Пен с 24,58 процента голосов. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.