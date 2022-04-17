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Вербное воскресенье: история и особенности праздника

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Вербное воскресенье: история и особенности праздника
Фото из открытых источников
17 апреля православные казахстанцы отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим. В народе этот день более известен как Вербное воскресенье, пишет Zakon.kz.

Руководитель информационного отдела Митрополичьего округа протоиерей Евгений Иванов рассказал, как отметить этот праздник и подготовиться к Пасхе.

Праздник установлен в память о торжественном Входе Спасителя в Иерусалим – главный город Святой Земли, священное место для всех людей, веровавших в Единого Бога. Торжественный вход Господа в Иерусалим состоялся за пять дней до ветхозаветного праздника Пасхи, когда богоизбранный народ в соответствии с установлением Закона Моисеева вспоминал свое избавление от египетского рабства. Евгений Иванов

В Иерусалим приходило огромное число паломников. Христос подошел к селениям у Елеонской горы вместе со cвоими учениками и поручил двум из них привести ему молодого осла, на которого никто никогда не садился.

Когда они исполнили повеление, Христос сел верхом на осла и стал спускаться с горы к Иерусалиму под приветственные возгласы учеников и народа, который встречал Господа, постилая свои одежды и срезанные с деревьев ветви на его пути, радостно восклицая: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» – так у евреев было принято встречать царей и победителей.

Люди так радовались пришествию Христа, потому как о нем распространилась слава по всей израильской земле, как о великом чудотворце, который способен не только исцелять больных, но и воскрешать умерших.

Однако это торжество является на самом деле предвестием страданий Спасителя: те же люди, торжественно встречавшие Христа, всего лишь через несколько дней будут кричать римскому правителю Пилату: «Возьми, возьми, распни Его!» и произнесут страшное проклятие на самих себя: «кровь Его на нас и на детях наших», – поясняет протоиерей слова из Священного писания.

По церковной традиции в этот день в храмах верующие, встречая невидимо грядущего Господа, стоят на богослужении с веточками верб в руках (отсюда и особое название праздника – Вербное воскресенье).
Вербы заменяют собой вайя – пальмовые ветви, которые держали в руках встречавшие Христа жители Иерусалима.

Накануне праздника на всенощном бдении вечером в субботу вербы освящаются окроплением святой водой после прочтения священником молитвы.

Праздничное богослужение этого дня совершается в зеленых священнических облачениях. Зеленый цвет – один из символов возрождения жизни; он же связан с воспоминанием о живой зелени пальмовых ветвей, которыми приветствовали Христа жители Иерусалима.Евгений Иванов

Как отмечает священнослужитель, не только на вечернем богослужении накануне праздника, но и в сам воскресный день верующие стоят в храме с ветвями верб, пальм и иных деревьев.

Употребление вербы – старинная благочестивая традиция. Именно вербы первыми распускаются после зимних холодов, в этом видится символ обновления жизни и победы над смертью.Евгений Иванов

Освященные ветви принято бережно хранить дома у икон или на каком-то еще почетном, видном месте. Пришедшие в ветхость вербы нельзя выбрасывать в мусорные баки, их необходимо сжигать в чистом месте, а пепел закапывать.
Неделя после праздника Входа Господня в Иерусалим именуется Церковью Страстно́й и Великой седмицей. В это время воспоминаются события последних дней земной жизни Спасителя, и верующие готовятся стать сопричастниками великой радости Светлого Христова Воскресения.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:56
Поздравляю всех православных с Вербным воскресеньем!
Желаю всем доброго здоровья, счастья, душевного покоя и благополучия.
Мира и добра вам люди.
 
 

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