Госслужащим разрешили выкупать подарки

Премьер-министр Алихан Смаилов 11 апреля 2022 года подписал новое постановление, по которому госслужащим Казахстана разрешили оставлять себе подарки, если они заплатят за них деньги в казну. Ранее чиновникам было запрещено принимать любые презенты, передает Liter.kz.



Постановление опубликовали на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Казахстана. Изменения коснулись "Некоторых вопросов учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям" от 26 июля 2002 года № 833.



В этот раздел входят подарки, некогда врученные госслужащим. Теперь их можно будет выкупать по договору купли-продажи, но с согласования вышестоящего руководства. Стоимость презента будет определяться законом "Об оценочной деятельности в Казахстане".



Получить подарок можно только после полной оплаты и по акту приема-передачи.



Напомним, ранее казахстанским чиновникам законодательно было запрещено принимать любые подарки. В 2020 году в правительстве решили, что взяткой можно считать даже подарок стоимостью меньше пяти тысяч тенге.