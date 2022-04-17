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Госслужащим разрешили выкупать подарки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:35
Госслужащим разрешили выкупать подарки
Фото из открытых источников
Премьер-министр Алихан Смаилов 11 апреля 2022 года подписал новое постановление, по которому госслужащим Казахстана разрешили оставлять себе подарки, если они заплатят за них деньги в казну. Ранее чиновникам было запрещено принимать любые презенты, передает Liter.kz.

Постановление опубликовали на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Казахстана. Изменения коснулись "Некоторых вопросов учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям" от 26 июля 2002 года № 833.

В этот раздел входят подарки, некогда врученные госслужащим. Теперь их можно будет выкупать по договору купли-продажи, но с согласования вышестоящего руководства. Стоимость презента будет определяться законом "Об оценочной деятельности в Казахстане".

Получить подарок можно только после полной оплаты и по акту приема-передачи.

Напомним, ранее казахстанским чиновникам законодательно было запрещено принимать любые подарки. В 2020 году в правительстве решили, что взяткой можно считать даже подарок стоимостью меньше пяти тысяч тенге.


Источник: liter.kz
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