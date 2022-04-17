«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.27 KZT
  • €1 = 491.25 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Участники митинга против утильсбора купили автомобиль для Романа Скляра

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:17
Участники митинга против утильсбора купили автомобиль для Романа Скляра
Фото: Azattyq Rýhy
Противники утильсбора решили подарить автомобиль первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, передает Azattyq Rýhy.

«Всех, кто подписывал эти решения и согласовали их, необходимо привлечь к уголовной ответственности. И мы будем на этом стоять!

Для господина Скляра у нас подарок в виде автомобиля. Мы не пожалели денег. Согласно официальной статистике, средний возраст казахстанского составляет 21 год. Вот этот автомобиль 2001 года, ему 21 год. Как вы знаете, в прошлом году господин Скляр открыл новую линию Lada в Костанае. Весь мир идет по пути создания электромобилей, на водородных двигателях, а мы хотим, чтобы наши казахстанцы ездили на «ладах», но сами они на «ладах» не ездят. Поэтому мы купили для него вполне сносный автомобиль, отражающий в целом наш автопром. Пусть ездит, пользуется по левому берегу. Поэтому пусть скажет куда ему доставить этот автомобиль. В Дом Правительства мы готовы отогнать в любой день», - сказал Санжар Бокаев.

Мирный митинг посвящен теме «Нет утильсбору, отмена первичной регистрации». Инициаторами акции выступили гражданские активисты Мурат Турымбетов и Даулет Абилькасымов.

Ранее СМИ сообщали, что в сквере имени Шокана Уалиханова собралось около ста человек, однако судя по некоторым фотографиям очевидцев, людей было значительно больше.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика