Участники митинга против утильсбора купили автомобиль для Романа Скляра

Противники утильсбора решили подарить автомобиль первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, передает Azattyq Rýhy
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«Всех, кто подписывал эти решения и согласовали их, необходимо привлечь к уголовной ответственности. И мы будем на этом стоять!
Для господина Скляра у нас подарок в виде автомобиля. Мы не пожалели денег. Согласно официальной статистике, средний возраст казахстанского составляет 21 год. Вот этот автомобиль 2001 года, ему 21 год. Как вы знаете, в прошлом году господин Скляр открыл новую линию Lada в Костанае. Весь мир идет по пути создания электромобилей, на водородных двигателях, а мы хотим, чтобы наши казахстанцы ездили на «ладах», но сами они на «ладах» не ездят. Поэтому мы купили для него вполне сносный автомобиль, отражающий в целом наш автопром. Пусть ездит, пользуется по левому берегу. Поэтому пусть скажет куда ему доставить этот автомобиль. В Дом Правительства мы готовы отогнать в любой день», - сказал Санжар Бокаев.
Мирный митинг посвящен теме «Нет утильсбору, отмена первичной регистрации». Инициаторами акции выступили гражданские активисты Мурат Турымбетов и Даулет Абилькасымов.
Ранее СМИ сообщали, что в сквере имени Шокана Уалиханова собралось около ста человек, однако судя по некоторым фотографиям очевидцев, людей было значительно больше.
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