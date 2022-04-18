На разработчика Ashyq подали в суд

На разработчика QR-cистемы Ashyq подали в суд, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил разработчик программы Виталий Пустовойтенко в своем Facebook.
"На нас подали иск в суд и хотят признать недействительным договор дарения Ashyq в собственность государства. В общем, сначала бессонные ночи, ускоренная разработка и запуск проекта, потом борьба с хейтом, передача государству, и думал, все закончилось. А теперь вот нужно посещать суд, тратить свое время и, наверное, доказывать, что это наша разработка и наше право ей распоряжаться по своему усмотрению. Мы приняли решение передать по договору дарения. Мотивы истца (ИП) мне совсем не понятны, но очень жалко своего времени", - сообщил Пустовойтенко.
По информации пресс-службы столичного суда, дело по административному иску о признании незаконными действия Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по включению "программного обеспечения "Платформа Ashyq" в перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "Электронного правительства" находится в производстве специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана.
Разработчику приложения удалось выяснить, что на них подала в суд некая истица С.
"Ну в общем-то, скорее всего, подставное лицо, как обычно. Кто-то из ВКО эту тему качает, так скажем. Ранее была серия таких исков. Их основание - что каким-то образом нарушаются их права. Это то, что пока удалось выяснить, я не знаю, что ими движет, мы пока разбираемся", - прокомментировал Пустовойтенко корреспонденту Tengrinews.kz.
"Я думаю, это какие-то личные амбиции по ранним каким-то конфликтам. Разработка полностью наша на 100 процентов, и мы ее ранее передали государству", - пояснил разработчик приложения Виталий Пустовойтенко.
Приложение Ashyq было создано для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. В Казахстане QR-система начала действовать с февраля 2021 года. Тогда Ashyq вызвал бурю негодования у казахстанцев, так как, по их мнению, система нарушала их права.
В марте 2022 года, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить обязательное использование мобильного приложения Ashyq.
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