Семье, потерявшей трех детей в пожаре, купили дом в Костанайской области

Фонд "Қазақстан халқына" купил дом семье, потерявшей трех детей во время пожара в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.



В общественный фонд "Қазақстан халқына" подали заявку представители местного акимата с просьбой помочь семье с покупкой нового жилья.



"После оперативной обработки заявки попечительский совет и правление фонда приняли решение оказать помощь в данной ситуации. Фонд выделил 10 миллионов тенге для покупки жилья пострадавшей семье", - сообщили в фонде.



В фонде уточнили, что оказание благотворительной помощи в покупке жилья в данной ситуации стало исключением ввиду тяжелых чрезвычайных обстоятельств.



"Сейчас семья переехала в новый дом, но им очень тяжело психологически восстановиться после пережитого горя", – отметила аким села Амангельды Костанайской области Гаухар Жандильдина.



Напомним, 31 марта в частном доме в поселке Амангельды Костанайской области вспыхнул пожар, в результате которого скончались три девочки 2016, 2019 и 2020 годов рождения, пока их родители были на работе. В доме проживала семья из шести человек: родители 1983 и 1994 годов рождения и четверо малолетних детей - три девочки и старший сын восьми лет. Еще до приезда пожарных соседи вынесли всех четырех детей на улицу, но девочки сильно отравились угарным газом. Спасти их не удалось.



Родители вместе с единственным выжившим ребенком были вынуждены временно проживать у родственников.



Добавим, в поселок Амангельды супруги переехали по программе "С дипломом в село".