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Семье, потерявшей трех детей в пожаре, купили дом в Костанайской области

Просмотров:263 Опубликовано: Вчера, 20:34
Семье, потерявшей трех детей в пожаре, купили дом в Костанайской области
Фото с сайта tengrinews.kz
Фонд "Қазақстан халқына" купил дом семье, потерявшей трех детей во время пожара в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

В общественный фонд "Қазақстан халқына" подали заявку представители местного акимата с просьбой помочь семье с покупкой нового жилья.

"После оперативной обработки заявки попечительский совет и правление фонда приняли решение оказать помощь в данной ситуации. Фонд выделил 10 миллионов тенге для покупки жилья пострадавшей семье", - сообщили в фонде.

В фонде уточнили, что оказание благотворительной помощи в покупке жилья в данной ситуации стало исключением ввиду тяжелых чрезвычайных обстоятельств.

"Сейчас семья переехала в новый дом, но им очень тяжело психологически восстановиться после пережитого горя", – отметила аким села Амангельды Костанайской области Гаухар Жандильдина.

Напомним, 31 марта в частном доме в поселке Амангельды Костанайской области вспыхнул пожар, в результате которого скончались три девочки 2016, 2019 и 2020 годов рождения, пока их родители были на работе. В доме проживала семья из шести человек: родители 1983 и 1994 годов рождения и четверо малолетних детей - три девочки и старший сын восьми лет. Еще до приезда пожарных соседи вынесли всех четырех детей на улицу, но девочки сильно отравились угарным газом. Спасти их не удалось.

Родители вместе с единственным выжившим ребенком были вынуждены временно проживать у родственников.

Добавим, в поселок Амангельды супруги переехали по программе "С дипломом в село".


Источник: tengrinews.kz
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