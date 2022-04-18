Поезд между Атырау и Астраханью запустят с 20 апреля

Международный пассажирский поезд между Атырау и Астраханью возобновит курсирование с 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании "Қазақстан темір жолы", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На основании двусторонней договоренности между железнодорожными администрациями Казахстана и России с 20 апреля 2022 года назначается международный пассажирский поезд № 625/626 сообщением Атырау - Астрахань", - говорится в сообщении.



Периодичность курсирования - через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля текущего года по четным датам, а из Астрахани в Атырау с 21 апреля 2022 года - по нечетным.



Уточняется, что для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок - не более 6 месяцев после получения последней дозы).



"Это решение межведомственной комиссии РК. Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19", - отметили в компании.



В АО "Пассажирские перевозки" также рекомендуют пассажирам соблюдать масочный режим в местах массового скопления.