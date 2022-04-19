Казахстанским авиакомпаниям могут запретить полёты в Европу

Эксперты назвали самое слабое звено отрасли, которое может закрыть вход на большой авиарынок.



4 апреля 2022 года на должность генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана" был назначен гражданин Румынии Каталин Раду. В прошлом господин Раду занимал должности заместителя директора по безопасности полётов Международной организации гражданской авиации ИКАО (членом которой является и Казахстан), первого вице-президента 37-й Ассамблеи ИКАО.



Назначение нового топ-менеджера авиационной администрации эксперты связывают с очередной попыткой наведения порядка в отечественной гражданской авиации, приведения её в соответствие международным стандартам. И – возможностью договориться с Евросоюзом.



По информации авиаэксперта Абыла Кекилбаева, в Европе всерьёз рассматривают вопрос о включении Казахстана в чёрный список стран, которым запрещено летать над территорией ЕС.



"В 2021 году во время визита Еврокомиссии в Казахстан задавалось множество вопросов по обеспечению безопасности полётов. В феврале авиационные власти Казахстана сами летали в Брюссель (столица Бельгии, где расположена Еврокомиссия – главный исполнительный орган ЕС. – Авт.) и представили план по устранению выявленных замечаний. Но он лишь частично удовлетворил комиссию. Вопросы, которые остались нерешёнными, – это наши давние болячки: лётная годность, лётная эксплуатация, лицензирование авиаперсонала", – сообщил Абыл Кекилбаев.



Авиаэксперт напомнил, что в 2009 году в стране проводился аудит ИКАО. По его результатам республика попала в чёрный список Европейской комиссии. У Еврокомиссии после аудита сложился внушительный перечень вопросов к национальному законодательству Казахстана. Вернее, его неполному соответствию международным нормам права. "Те, кто давно работает в отрасли, знают о проблемах, но не торопятся их устранять", – уточнил Абыл Кекилбаев.



Эксперт считает, что заниматься устранением замечаний должна Авиационная администрация, поскольку Комитет гражданской авиации (КГА), функционирующий в составе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, давно самоустранился и ничего не решает, выполняя лишь представительские функции.



Высказанные замечания, как объяснил эксперт, – это вопрос именно к государству, а не к отдельным авиакомпаниям или аэропортам. Последние выполняют лишь требования, которые им предъявляет авиационная администрация. Если все необходимые нормы будут прописаны в законодательстве, то авиакомпании будут им следовать априори.



Он напомнил, что в апреле 2022 года Еврокомиссия уже опубликовала подобный чёрный список, куда попали свыше двадцати российских авиакомпаний. Следующее рассмотрение, по информации эксперта, состоится в мае этого года. Смогут ли казахстанские специалисты доказать, что предпринимаемые в стране меры достаточны для обеспечения безопасности и устранения выявленных замечаний, – большой вопрос.



"Если план по устранению замечаний будет принят лишь частично, то Казахстан подлежит включению в чёрный список", – подчеркнул эксперт.



"Борта авиакомпании Air Astana зарегистрированы, если не ошибаюсь, в Ирландии. К законодательству Ирландии у Еврокомиссии замечаний нет. Значит, в случае попадания нашей страны в чёрный список Air Astana окажется в сером списке и будет продолжать летать в Европу, остальные – нет", – пояснил специалист.



Беспокойство эксперта вызывает и назначение главой Авиационной администрации гражданина другой страны: "Мы на эти грабли уже наступали. Два с половиной года нас иностранец (Питер Гриффитс. – Авт.) за нос водил, обещал, что выправит ситуацию в отрасли. А по факту приехала комиссия и выявила кучу недостатков. И он сложил свои обязанности".



В прошлом году специалисты ИКАО приезжали, но как раз таки вопросы лётной безопасности, лицензирования персонала не охватили аудитом. Соответственно, у Казахстана оказался высокий уровень соответствия стандартам ИКАО – 84%. Если бы тогда проверили всё, то результаты были бы значительно хуже. Теперь визита ИКАО и проведения аудита безопасности гражданская авиация Казахстана ожидает в этом году, добавил эксперт.



Экс-заместитель председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Серик Мухтыбаев сообщил, что санкции на страну накладываются после аудита ИКАО или Евросоюза. ИКАО проводит периодически аудиты стран на соответствие нормам, и Казахстану в ближайшее время предстоит пройти проверку.



"Есть восемь критических моментов, по которым проводится аудит, – сказал Серик Мухтыбаев. – У нас самый тревожный момент – это подготовка кадров. Каким образом проводится надзор за квалификацией персонала. Если мы получим критические замечания, то будет дан определённый срок для их устранения. Потом будет проводиться дополнительный аудит. Если окажется, что мы не устранили замечания, то ИКАО может вынести определённые рекомендации не в нашу пользу".



На их основании Европейское агентство по авиационной безопасности может ограничить полёты казахстанских авиаперевозчиков, включив их в список компаний, которым запрещено летать в Европу.



Согласно нормативным документам ИКАО, государство отвечает за безопасность полётов. Поэтому ограничения применяются не в отношении отдельных компаний, а всей страны.



При аудите будет обсуждаться в первую очередь вопрос: каким образом осуществляется надзор за безопасностью полётов в стране? А функции надзора, напомнил Серик Мухтыбаев, в стране осуществляет не государственный орган в лице Комитета гражданской авиации (КГА), а акционерное общество "Авиационная администрация Казахстана":



"Государство должно выполнять надзорные функции за состоянием гражданской авиации, а не акционерное общество, – считает эксперт. – То есть спрос должен быть с Министерства инфраструктурного развития, в структуре которого есть КГА. А у нас акционерному обществу переданы полномочия по сертификации, выдаче государственных документов о лётной годности, удостоверений пилотов. Как на это отреагирует ИКАО, непонятно".



Эксперт также вспомнил 2009 год, когда казахстанские авиаперевозчики попали в "бан-лист" и перестали летать в Европу:



"Прежде Еврокомиссия проверяла наш флот, давала замечания, которые необходимо было устранить. Но наши перевозчики лишь отмахивались. Позже набралась критическая масса замечаний, и в 2009 году все казахстанские авиакомпании включили в лист запрета для полётов в европейские страны. Таким образом европейские авиационные власти выразили недоверие стране".



Затем, по словам экс-заместителя председателя КГА, в 2012-2015 годах технические специалисты ИКАО оказывали консультативную и методическую помощь в устранении замечаний. В тот момент было создано РГП "Центр обеспечения безопасности полётов", аналог нынешней авиационной администрации. Оно занималось сертификационными процедурами на базе РГП.



"Затем приехали сотрудники технического бюро ИКАО и сказали примерно следующее: "Так нельзя! Надзор и сертификация должны быть только под государственным контролем", – подчеркнул Серик Мухтыбаев.



И тогда Центр обеспечения безопасности полётов ликвидировали и все функции передали в Комитет гражданской авиации. Затем прошёл ещё один аудит от ИКАО. И позже поэтапно ЕС разрешил казахстанским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза.



Сейчас, по мнению эксперта, ситуация может повториться. Переориентация гражданской авиации Казахстана на британскую модель, которая началась в 2018 году, не продумана, полагает он. Авиационная администрация Казахстана была создана по аналогии с Британским агентством гражданской авиации UKCAA. Оно подчиняется непосредственно правительству, наделено государственными функциями и выполняет необходимые мероприятия контроля безопасности. Это агентство несёт ответственность за обеспечение необходимых мер перед правительством.



В Казахстане, напротив, создали акционерное общество. Туда же передали все функции надзора и сертификации. Финансирует деятельность АО поднадзорная организация – РГП "Казаэронавигация" (а это 3-4 млрд тенге ежегодно), чего, считает Серик Мухтыбаев, не должно быть в принципе. Это как если бы налоговый инспектор получал зарплату на каком-либо предприятии – субъекте налогообложения.