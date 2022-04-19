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Страны ЕАЭС смогут проводить межгосударственные расчёты в рублях

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:56
Страны ЕАЭС смогут проводить межгосударственные расчёты в рублях
Иллюстративное фото
Обсуждается и либерализация валютного контроля для перехода на расчеты в нацвалютах между странами союза.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит изменения в договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые позволят распределять ввозные таможенные пошлины не в долларах, а в российских рублях, сообщил министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев на брифинге в понедельник, 18 апреля, пишет Investing.com.

«Мы будем вносить изменения в Договор о ЕАЭС, которые будут касаться распределения таможенных пошлин. Чтобы межгосударственные расчеты производились с использованием российского рубля», - сказал Слепнев.

При этом, по его словам, сохранится возможность распределения пошлин в долларах США. «Переход на российские рубли, кстати, не исключает возможности использования и доллара для тех, для кого это приемлемо. Но введем альтернативу для того, чтобы работал механизм взаиморасчетов между государствами-членами», - сказал министр.

Он также сообщил, что страны ЕАЭС и комиссия обсуждают либерализацию валютного контроля для перехода на расчеты в нацвалютах между странами союза.

«Мы обсуждаем сейчас вопросы по упрощению валютных ограничений во взаимной торговле с расчетами нацвалютами. Этот вопрос поднимается бизнесом стран ЕАЭС. Он может быть решен сейчас достаточно эффективно», - считает Слепнев.

По его данным, в 2021 году доля российского рубля в расчетах между странами ЕАЭС составила 76%.

Ввозные пошлины традиционно взимаются в долларах США по внешнему периметру ЕАЭС в стране, через которую ввозятся импортируемые товары. Затем пошлины распределяются между странами - участницами союза в соответствии с согласованными пропорциями. С 2020 года доля Беларуси составляет 4,86%, Казахстана - 6,955%, России - 85,065%, Армении и Кыргызстана - 1,22% и 1,9% соответственно.


Источник: forbes.kz
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