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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержаны подозреваемые в шпионаже и госизмене - КНБ

Просмотров:319 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Задержаны подозреваемые в шпионаже и госизмене - КНБ
Иллюстративное фото
Комитет национальной безопасности заявил о задержании группы лиц, подозреваемых в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений госсекретов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

"Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 175 (государственная измена), статье 176 (шпионаж) и части 3 статьи 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственный суд в отношении группы лиц избрал мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Уголовные дела имеют гриф "секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в пресс-службе КНБ.

Ранее сообщалось, что 25 марта в Нур-Султане контрразведкой КНБ был задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • Vladimir7737
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • GuF
  • Papirosso
 Orion (Посетители) Сегодня, 11:18
покушение на Президента Казахстана

Чушь полнейшая, сначала сфабриковали дело, потом нашли изгоя.
Всё делается для поднятия имиджа президента.
 
 

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