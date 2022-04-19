Задержаны подозреваемые в шпионаже и госизмене - КНБ

Комитет национальной безопасности заявил о задержании группы лиц, подозреваемых в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений госсекретов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.
"Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 175 (государственная измена), статье 176 (шпионаж) и части 3 статьи 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственный суд в отношении группы лиц избрал мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Уголовные дела имеют гриф "секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в пресс-службе КНБ.
Ранее сообщалось, что 25 марта в Нур-Султане контрразведкой КНБ был задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих.
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