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Раздать казахстанцам деньги от продажи сырья. Реально ли это

Просмотров:33 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Раздать казахстанцам деньги от продажи сырья. Реально ли это
Коллаж Informburo.kz
Народная партия предлагает внести в Конституцию изменения, с тем чтобы каждый казахстанец получал доход от продажи полезных ископаемых.

Народная партия Казахстана предложила ряд инициатив по внесению изменений в Конституцию страны. Среди них снижение пенсионного возраста для женщин и доход для граждан от использования природных ресурсов. Насколько реализуемы эти идеи, рассказал зампредседателя национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Жаркенов в интервью "31 каналу".

– Тимур, о снижении пенсионного возраста для женщин говорят постоянно. Каждый раз в Министерстве труда отвечают, что это невозможно. Так почему же в Народной партии считают иначе?

– На мой взгляд, это больше политические утверждения. Потому что действительно у населения потребность такая ощущается по поднятию этого вопроса. Но с точки зрения экономики всё неоднозначно. Если конкретно в этом году понизят возраст выхода на пенсию, бюджетные исчисления будут резко изменены, и это необходимо прорабатывать более детально, а не просто утверждать.

– Насколько целесообразно было бы раздавать гражданам доходы от добычи полезных ископаемых?

– Я бы поднял шире вопрос. Распределение в целом всего дохода среди населения Казахстана. Но не с точки зрения забрать у одних и раздать просто так другим. Дело не в этом. Дело в том, чтобы было справедливое в целом распределение как такового дохода, то есть чтобы денежные потоки не концентрировались в одних руках, а чтобы они равномерно распределялись по всему бизнес-сообществу и, соответственно, распределялось по всем работникам Казахстана. На мой взгляд, это было бы справедливое распределение через то, чтобы участвовали в госзакупках более мелкие предприятия и так далее. То есть такими рыночными механизмами подходить к этому вопросу. Потому что такие популистские лозунги могут привести к очень печальным последствиям.

– Ещё одно предложение – индексация пенсий, стипендий, пособий на уровень выше прошлогоднего показателя инфляции. Это реально сейчас? Как это отразится на экономике страны?

– Это очень большой вопрос. Он больше адресован Министерству национальной экономики, Министерству финансов РК, которое обладает более детальной информацией. Чтобы что-то утверждать, необходимо более детально углубиться в этот вопрос, какими ресурсами действительно мы обладаем.

На текущий момент понятно, что налоговая база в целом в Казахстане снижается. Определённые кризисные моменты имеют место быть. Поэтому государственный бюджет уже испытывает определённые сложности, затруднения. И сейчас дополнительно усугублять эту ситуацию – мы таким образом можем породить дополнительное влияние для инфляционного разгона у нас в Казахстане.

Если будут в экономику вливаться пустые деньги, ничем не обеспеченные, тогда снова же будет больше инфляция. И это может, наоборот, негативно сказаться на всём населении Казахстана.


Источник: informburo.kz
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