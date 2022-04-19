Названы имена еще 18 солдат-казахстанцев, захороненных в Норвегии

Посольство Казахстана в Осло опубликовало обновленный список казахстанских солдат, погибших в плену в оккупированной Норвегии в годы Второй мировой войны. За последние месяцы выявлены имена и места захоронения еще 18 солдат-казахстанцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.
Общее число казахстанцев составляет 74 человека. Солдаты - уроженцы или призывники Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.
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Обновленный список советских солдат-казахстанцев, захороненных на территории Норвегии в 1941-1945 годах, доступен
по ссылке.
Отмечается, что могилы солдат находятся на советских воинских кладбищах вблизи городов Саннешоен (Tjøtta sovjetiske krigskirkegård), Лиллехаммер (Jørstadmoen), Берген (Åsane kirkegård) и Тронхейм (Støren kirkegård).
Список включает доступные сведения о дате и месте рождения солдата, призыве, службе, пленении, смерти и захоронении, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках.
"Он составлен путем сопоставления сведений, полученные из нескольких источников данных, таких как "Фальстад Центр" (Норвегия), Банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана, "Мемориал", а также Обобщенный банк данных "Мемориал" (Россия)", - говорится в сообщении.
Как уточняется, сведения о многих солдатах присутствуют только в одной или двух базах данных, что также затрудняет установление личности солдата. Во многих случаях есть проблема искажения имен, фамилий, географических названий.
К настоящему времени известно об около 15,5 тысячи советских военнопленных, захороненных в Норвегии, установлены имена около 7 тысяч из них.
Посольство надеется, что публикуемые сведения позволят разыскать потомков, родных и близких солдат, а также будут способствовать дальнейшим исследованиям и увековечению памяти.
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