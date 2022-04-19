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Полина Гагарина и Егор Крид поддержали юного певца из Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:13
Полина Гагарина и Егор Крид поддержали юного певца из Казахстана
Фото:instagram.com/tompaq.bala
Юный казахстанец Тимур Тян покинул шоу "Голос. Дети" на Первом канале в России, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На этапе "Поединков" он вместе с двумя другими конкурсантами исполнил песню Джастина Бибера Lonely. Наставник команды, известный певец Егор Крид, сделал выбор в пользу Шамиля Ибадова. Тимур поблагодарил всех наставников и не смог сдержать слез. Также со сцены он поздравил свою маму с наступающим днем рождения.




Позже Тимур поделился видеокадрами, где певцы Полина Гагарина и Егор Крид поддержали юного исполнителя теплыми словами.

"Тимур очень рад, что попал в команду Егора Крида. Он до выхода на сцену мечтал к нему попасть. Он очень поддерживает всех детей из своей команды. Егор сказал, что будет продолжать его поддерживать и приглашать на свои концерты. Вот скоро мы летим на финал "Голоса", где вновь соберутся финалисты, где вместе исполнят песню на сцене. Я благодарна, что мой сын прожил столько эмоций, были и слезы и моменты счастья. Мы очень рады за всех финалистов", - поделилась мама Тимура Айнур.

14-летний Тимур Тян из Кызылорды профессионально играет на 12 инструментах и является молодым композитором. Он учится в музыкальной школе для одаренных детей имени Жубанова в Алматы и планирует через год поступать в российскую академию музыки имени Гнесиных.

"Тимур обладает абсолютным слухом. Я отдала его в четвертом классе на домбру, и учитель нам сказала, что у него абсолютный слух. В Казахстане он участвовал во многих вокальных конкурсах, таких как "Бакытты бала" и "Бала даусы", - рассказала Айнур.



Источник: tengrinews.kz
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