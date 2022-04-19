Ученые предупредили об опасности губок для мытья посуды

Ученые предупредили об опасности использования губок для мытья посуды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
В исследовании, проведенном Норвежским институтом исследований продуктов питания, рыболовства и аквакультуры, рассматривались привычки мытья посуды почти 10 тысяч человек в Европе. В некоторых странах, таких как Скандинавия, щетки являются предпочтительным средством для мытья посуды вместо кухонных губок.
Специалисты поместили бактерии сальмонеллы и кампилобактера на разные поверхности. Оказалось, что на губках жизнедеятельность сальмонеллы длилась семь дней, однако на щетке, подвешенной для сушки, бактерии исчезли в течение трех дней. Кроме того, результаты выявили, что губки поглощают в 36 раз больше воды, чем щетки, и содержат потенциально вредные бактерии в два раза дольше.
Исследование также показало, что люди меняют свои кухонные губки только тогда, когда они выглядят грязными, а некоторые делают это, только когда губки начинают плохо пахнуть или становятся "слизистыми".
Одна из губок, протестированных в исследовании, оставалась влажной дольше 24 часов, а кисти обычно высыхали через четыре с половиной часа. Это, как отметили ученые, важно, потому что бактерии процветают во влажных условиях и могут размножаться, используя остатки пищи на губках.
Исследователи рекомендуют чаще менять губки для мытья посуды и очищать их кипятком или помещая в посудомоечную машину.
Ранее ученые выяснили, что губки для мытья посуды могут быть в 200 тысяч раз грязнее сиденья унитаза.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz