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Ученые предупредили об опасности губок для мытья посуды

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 20:24
Ученые предупредили об опасности губок для мытья посуды
Фото:elements.envato.com
Ученые предупредили об опасности использования губок для мытья посуды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

В исследовании, проведенном Норвежским институтом исследований продуктов питания, рыболовства и аквакультуры, рассматривались привычки мытья посуды почти 10 тысяч человек в Европе. В некоторых странах, таких как Скандинавия, щетки являются предпочтительным средством для мытья посуды вместо кухонных губок.

Специалисты поместили бактерии сальмонеллы и кампилобактера на разные поверхности. Оказалось, что на губках жизнедеятельность сальмонеллы длилась семь дней, однако на щетке, подвешенной для сушки, бактерии исчезли в течение трех дней. Кроме того, результаты выявили, что губки поглощают в 36 раз больше воды, чем щетки, и содержат потенциально вредные бактерии в два раза дольше.

Исследование также показало, что люди меняют свои кухонные губки только тогда, когда они выглядят грязными, а некоторые делают это, только когда губки начинают плохо пахнуть или становятся "слизистыми".

Одна из губок, протестированных в исследовании, оставалась влажной дольше 24 часов, а кисти обычно высыхали через четыре с половиной часа. Это, как отметили ученые, важно, потому что бактерии процветают во влажных условиях и могут размножаться, используя остатки пищи на губках.

Исследователи рекомендуют чаще менять губки для мытья посуды и очищать их кипятком или помещая в посудомоечную машину.

Ранее ученые выяснили, что губки для мытья посуды могут быть в 200 тысяч раз грязнее сиденья унитаза.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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rustam240577 (Посетители) Сегодня, 20:40
Наверное кто то с акимата завёз партию щёток.
 
 

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