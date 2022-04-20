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Кормила бездомную собаку: пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч тенге

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 08:25
Кормила бездомную собаку: пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч тенге
Скриншот с видео КТК
В Караганде пенсионерку оштрафовали за то, что она кормила бездомную собаку. Женщину обвинили в загрязнении двора, и теперь она должна выплатить штраф в 15 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Пенсионерка Ольга Баркова подкармливала бездомную собаку, которая жила во дворе. Как выяснилось, соседство с дворнягой нравилось не всем жильцам дома, и они позвонили участковому.

"И за счет своих щенят, дети подходят, она на них рычит. Я, например, с внуком боюсь выходить одна. Прошу сына, или когда народу много выходит. Потому что собака из-за щенят может агрессивно себя вести. Мы просто позвонили участковому, раз собаки здесь в течение месяца", - сказала жительница дома Насиля Бейсембаева.

После разбирательств Ольге Барковой был выписан штраф за "загрязнение двора".

"Я пенсионерка, у меня пенсия – 60 тысяч, штраф – 15 тысяч. Вот за то, что я налила молочка животным. Нам вот зачем на эти страдания смотреть? Когда начнут они плакать, голодные, визжать, пищать и умирать, это кто выдержит морально?" - говорит Ольга Баркова.

Жильцы дома рассказали, что не раз обращались в приюты для животных и размещали объявления, но все питомники переполнены. А волонтеры пообещали бесплатную стерилизацию, только если кто-то потом решится забрать дворняжку, но желающих пока не нашлось.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Kain-Livesy
  • cnnc
  • Orion
 Кари (Посетители) Сегодня, 08:45
У нас в Актау все пенсионеры подкармливают кошек, вдоль дома разложены лотки с едой, многим это не по нраву, но никто не жаловался участковым и не накладывал на бабушек штрафы, можно же отнестись с пониманием
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Кари
  • Kain-Livesy
  • ММА
  • cnnc
 Orion (Посетители) Сегодня, 08:34
После разбирательств Ольге Барковой был выписан штраф за "загрязнение двора".

Прежде чем наказывать штрафом, надо было разобраться с причиной данного поведения пенсионерки, а для этого нужны мозги.
 
 

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