Кормила бездомную собаку: пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч тенге

В Караганде пенсионерку оштрафовали за то, что она кормила бездомную собаку. Женщину обвинили в загрязнении двора, и теперь она должна выплатить штраф в 15 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
Пенсионерка Ольга Баркова подкармливала бездомную собаку, которая жила во дворе. Как выяснилось, соседство с дворнягой нравилось не всем жильцам дома, и они позвонили участковому.
"И за счет своих щенят, дети подходят, она на них рычит. Я, например, с внуком боюсь выходить одна. Прошу сына, или когда народу много выходит. Потому что собака из-за щенят может агрессивно себя вести. Мы просто позвонили участковому, раз собаки здесь в течение месяца", - сказала жительница дома Насиля Бейсембаева.
После разбирательств Ольге Барковой был выписан штраф за "загрязнение двора".
"Я пенсионерка, у меня пенсия – 60 тысяч, штраф – 15 тысяч. Вот за то, что я налила молочка животным. Нам вот зачем на эти страдания смотреть? Когда начнут они плакать, голодные, визжать, пищать и умирать, это кто выдержит морально?" - говорит Ольга Баркова.
Жильцы дома рассказали, что не раз обращались в приюты для животных и размещали объявления, но все питомники переполнены. А волонтеры пообещали бесплатную стерилизацию, только если кто-то потом решится забрать дворняжку, но желающих пока не нашлось.
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