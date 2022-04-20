Названы три способа проверить яйца на свежесть

Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова рассказала, как проверить яйца на свежесть, передает Zakon.kz.



По информации радио Sputnik, срок годности куриных яиц обычно указывают на коробке. Но даже те яйца, срок хранения которых еще не закончился, перед употреблением лучше проверять на свежесть.



Первый способ – поместить яйцо в емкость с холодной водой и оценить его положение.



Если яйцо лежит на дне горизонтально – оно свежее. Если же яйцо приподнято под углом или балансирует над дном, то это яйцо не первой свежести, при этом его можно употреблять в пищу. Если продукт всплыл, значит, он испорчен. Врач-диетолог Александра Разаренова



Второй способ – встряхнуть яйцо.



Если после встряхивания внутри яйца неслышен всплеск, то этот продукт можно употреблять в пищу.



Третий способ – оценить состояние желтка и белка



У свежего яйца желток выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг него. Если же желток плоский, а белок жидкий — это верный признак плохого яйца.