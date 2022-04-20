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Приток граждан России в Казахстан увеличился в 2 раза - КНБ

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 12:35
Приток граждан России в Казахстан увеличился в 2 раза - КНБ
Фото ©РИА Новости
Приток граждан России в Казахстан увеличился в два раза по сравнению с 2021 годом. Как сообщили в Комитете национальной безопасности, с февраля по апрель в Казахстан въехало свыше 128 тысяч россиян, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"С февраля по апрель текущего года на территорию Казахстана въехало свыше 128 тысяч граждан России и 3074 гражданина Украины. За аналогичный период 2021 года в Казахстан прибыло свыше 58 тысяч граждан России и 2617 граждан Украины. Приведенные данные свидетельствуют, что по сравнению с 2021 годом поток граждан из России увеличился в два раза, а из Украины - на 15 процентов", - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Ранее сообщалось, что с января по март 2022 года 16 837 граждан России получили разрешение на временное проживание в Казахстане. По данным МВД, наибольшее количество россиян прибыло в Кызылординскую область - 2463, в Алматы - 2116, ЗКО - 1677, Костанайскую область - 1525.

Напомним, что порядка 170 граждан России обратились с заявлением о получении гражданства Казахстана и увеличилось число россиян, обратившихся с просьбой о виде на жительство.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 12:54
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