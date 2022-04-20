Обсуждал вопрос в бане: дело сотрудника Антикора на 21 млн тенге рассматривают в Атырау

30-летний сотрудник департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области Нурсултан Муятов оказался на скамье подсудимых. Он был задержан в прошлом году по подозрению в подстрекательстве к даче взятки в размере 21 млн тенге, передает "Ак Жайык".
Операцию по задержанию коллеги провели специально прибывшие из столицы сотрудники Антикоррупционной службы РК.
По версии обвинения, работник оперативного управления потребовал от главы одной из дочерних компаний "Самрук-Казына" в Атырау крупную сумму денег, обещая содействие в непривлечении к уголовной ответственности по статье о лжепредпринимательстве.
Уголовное дело рассматривается в суде по ч.3 ст.24 - п.2 ч.4 ст.190 (Покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 ст.28 - ч.4 ст.367 УК РК (Подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере).
На одном из недавних заседаний были заслушаны скрытные аудиозаписи разговоров Нурсултана Муятова с заявителем. Одна из них сделана в бане.
Предприниматель спросил борца с коррупцией, есть ли у него возможность повлиять на коллегу, расследующего уголовное дело, чтобы оно не дошло до суда.
Тот ответил, что сможет выполнить просьбу за вознаграждение. Сначала речь шла о 50 миллионах тенге, но в ходе дальнейших встреч сумма была снижена до 21 миллиона.
В суде обвиняемый заявил, что не признает свою вину. По его словам, все это провокация. Процесс уже близится к завершению. Идут прения сторон.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.