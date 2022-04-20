Народ Казахстана может спать спокойно – глава Минобороны

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков рассказал, готова ли казахстанская армия на случай возможной войны, передает корреспондент Zakon.kz.



Глава Минобороны сообщил, что он лично проверил уровень подготовки Вооруженных сил Казахстана. Недавно были закончены военные учения, а сейчас проводится анализ.



Я бы хотел сказать, что народ Казахстана может спать спокойно. Есть проблемы, но они решаются. Идет процесс повышения боевых возможностей, материально-технического обеспечения. Руслан Жаксылыков



Министр также рассказал, появится ли на севере Казахстана региональное командование.



«Есть целая стратегия национальной безопасности, есть концепция построения Вооруженных сил, есть стратегические направления. Будет необходимость – будет создано региональное командование на севере. На сегодняшний день мы считаем, что в создании как такового регионального командования пока нет необходимости. Ведь этот регион входит в состав регионального командования «Астана», – сказал Жаксылыков.



Напомним, Руслан Жаксылыков был назначен министром обороны 19 января 2022 года. Его предшественника Мурата Бектанова задержали 21 февраля. Генеральной прокуратурой в отношении экс-министра было начато досудебное расследование по факту бездействия по службе.