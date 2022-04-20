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Гульмире Сатыбалды предъявили новое обвинение

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 18:38
Гульмире Сатыбалды предъявили новое обвинение
Фотоколлаж AR
Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении денег, связанных с Универсиадой-2017, передает Azattyq Rýhy.

«Антикоррупционной службой Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады 2017 года в городе Алматы», - говорится в сообщении.

По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц госорганов и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана» проводятся досудебные расследования в других регионах.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте проводится расследование в отношении должностных лиц Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана» по факту хищения 747 млн тенге.

Напомним, Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта этого года и водворена в столичный изолятор временного содержания. Она была замешана в скандальной истории с многомиллионным бизнесом.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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