Гульмире Сатыбалды предъявили новое обвинение

Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении денег, связанных с Универсиадой-2017, передает Azattyq Rýhy
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«Антикоррупционной службой Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады 2017 года в городе Алматы», - говорится в сообщении.
По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц госорганов и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана» проводятся досудебные расследования в других регионах.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте проводится расследование в отношении должностных лиц Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана» по факту хищения 747 млн тенге.
Напомним, Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.
Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта этого года и водворена в столичный изолятор временного содержания. Она была замешана в скандальной истории с многомиллионным бизнесом.
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