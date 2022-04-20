«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Апреля
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.03 KZT
  • €1 = 481.91 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержан бывший командующий регионального командования "Юг"

Просмотров:317 Опубликовано: Сегодня, 20:19
Задержан бывший командующий регионального командования "Юг"
Фото из открытых источников
Бывший командующий регионального командования "Юг" признан подозреваемым в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в Жамбылской области. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Tengrinews.kz.

"19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Саракемир Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса (халатность) и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования "Юг", - сообщили в МВД.

В МВД подтвердили корреспонденту Tengrinews.kz, что задержанным является генерал-майор Кайдар Каракулов.

Кайдар Каракулов был освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг" в марте 2022 года.

При пожаре и взрывах, произошедших 26 августа на территории воинской части 28349, расположенной в Байзакском районе, погибли 17 человек. Один человек пропал без вести. Среди погибших сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика