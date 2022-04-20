Задержан бывший командующий регионального командования "Юг"

Бывший командующий регионального командования "Юг" признан подозреваемым в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в Жамбылской области. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Tengrinews.kz.



"19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Саракемир Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса (халатность) и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования "Юг", - сообщили в МВД.



В МВД подтвердили корреспонденту Tengrinews.kz, что задержанным является генерал-майор Кайдар Каракулов.



Кайдар Каракулов был освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг" в марте 2022 года.



При пожаре и взрывах, произошедших 26 августа на территории воинской части 28349, расположенной в Байзакском районе, погибли 17 человек. Один человек пропал без вести. Среди погибших сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие.