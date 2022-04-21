Ветеранам ВОВ в Нур-Султане выплатят по миллиону тенге

В Нур-Султане проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны. В честь празднования Дня Победы им выплатят по миллиону тенге. Об этом сообщили в пресс-службе акимата столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На сегодняшний день в столице проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны. Самому старшему 102 года, самому младшему 96 лет. К празднованию 9 Мая им предусмотрены единовременные выплаты в размере 1 миллиона 13 тысяч тенге.



Также выплаты в размере 35 МРП, или 111 300 тенге, положены ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ, кроме участников и инвалидов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Это военнослужащие, проходившие службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии, работавшие в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения", - сообщили в акимате.



Ветеранам боевых действий на территории других государств, кроме ветеранов боевых действий в Афганистане, выплатят по 20 МРП, или 63 600 тенге. Их в Нур-Султане 810 человек, это военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе.



Труженики тыла - 1946 человек, семьи погибших военнослужащих, супруги умерших инвалидов ВОВ, лица из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС, эвакуированные или самостоятельно выехавшие из зон отчуждения, получат выплаты в размере 11 МРП, или 34 980 тенге. Всего 2686 человек.



"Кроме этого, из средств местного бюджета предусмотрена социальная помощь ветеранам ВОВ в виде бесплатных услуг и в форме денежных выплат:



- денежная компенсация за коммунальные услуги - ежемесячно от 5 МРП до 8 МРП, в зависимости от площади квартиры;

- лекарственное обеспечение;

- социальная помощь на подписку на периодические издания, посещение бань, парикмахерских раз в год, в начале года, на лицевые счета перечисляется 6,5 МРП;

- услуги санаторно-курортного лечения;

- льготный проезд на городском пассажирском транспорте;

- услуги зубопротезирования", - добавили в акимате.