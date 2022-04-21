Ветеранам ВОВ в Нур-Султане выплатят по миллиону тенге

В Нур-Султане проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны. В честь празднования Дня Победы им выплатят по миллиону тенге. Об этом сообщили в пресс-службе акимата столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"На сегодняшний день в столице проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны. Самому старшему 102 года, самому младшему 96 лет. К празднованию 9 Мая им предусмотрены единовременные выплаты в размере 1 миллиона 13 тысяч тенге.
Также выплаты в размере 35 МРП, или 111 300 тенге, положены ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ, кроме участников и инвалидов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Это военнослужащие, проходившие службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии, работавшие в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения", - сообщили в акимате.
Ветеранам боевых действий на территории других государств, кроме ветеранов боевых действий в Афганистане, выплатят по 20 МРП, или 63 600 тенге. Их в Нур-Султане 810 человек, это военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе.
Труженики тыла - 1946 человек, семьи погибших военнослужащих, супруги умерших инвалидов ВОВ, лица из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС, эвакуированные или самостоятельно выехавшие из зон отчуждения, получат выплаты в размере 11 МРП, или 34 980 тенге. Всего 2686 человек.
"Кроме этого, из средств местного бюджета предусмотрена социальная помощь ветеранам ВОВ в виде бесплатных услуг и в форме денежных выплат:
- денежная компенсация за коммунальные услуги - ежемесячно от 5 МРП до 8 МРП, в зависимости от площади квартиры; - лекарственное обеспечение; - социальная помощь на подписку на периодические издания, посещение бань, парикмахерских раз в год, в начале года, на лицевые счета перечисляется 6,5 МРП; - услуги санаторно-курортного лечения; - льготный проезд на городском пассажирском транспорте; - услуги зубопротезирования", - добавили в акимате.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz