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Площадь пожара в школе Павлодара увеличилась в 5 раз

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 12:24
Площадь пожара в школе Павлодара увеличилась в 5 раз
Фото:instagram.com/tipavlo.dar
В Павлодаре продолжаются работы по тушению огня в школе, где пожар возник прямо во время занятий. Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, площадь горения крыши здания учебного заведения увеличилась, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Происходит открытое горение кровли, площадь горения, предварительно, 1200 квадратных метров. В связи с тем, что пожар был сильно распространен, горючая нагрузка, сильное задымление и позднее обнаружение пожара, осложнилась ситуация при тушении. Скорее всего, пытались сами потушить. Силы и средства все задействованы, личный состав поднят по тревоге. На месте работают 13 единиц техники и 70 человек личного состава", - прокомментировал заместитель начальника ДЧС Павлодарской области Кайрат Шаймарденов.

Причины, обстоятельства и ущерб устанавливаются.

Также в ведомстве подтвердили, что при пожаре пострадала 47-летний педагог.

По словам очевидцев, возгорание произошло в одном из школьных кабинетов, а после распространилось по учебному заведению. У многих учащихся в горящем здании остались вещи.

Напомним, пожар произошел утром 21 апреля. Загорелась четырехэтажная школа № 28, которая расположена на улице Торайгырова. Сообщалось, что на втором этаже произошел пожар на площади ориентировочно 200 квадратных метров.







Источник: Tengrinews.kz
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