"Деньги ушли в банк Украины": 40 миллионов тенге перевел мошенникам житель Павлодара

Павлодарец перевел на счет мошенников 40 миллионов тенге. Как оказалось, денежный перевод ушел в один из банков Украины, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказали в полиции, мужчина стал жертвой неизвестных интернет-мошенников.



"Павлодарцу позвонили, представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что на него оформляется кредит. Далее спросили, имеется ли у него на счету определенная сумма денег, которую мошенники хотят сейчас похитить. Мужчина ответил, что деньги есть на депозите и на текущем счете, и назвал сумму. Звонившие сказали, что эти деньги необходимо перевести на безопасный счет, который для него специально приготовили. Продиктовали банковский номер, и потерпевший перевел деньги якобы на безопасный счет", - рассказал оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Аман Аубакиров.



По словам полицейского, сумма похищенных средств составила 40 миллионов тенге.



"Мы отследили все перечисления денежных средств, 40 миллионов тенге сняли с депозитного счета. Деньги ушли в один из банков Украины", - отметил Аубакиров.



Данный факт расследуется. Злоумышленники пока не найдены.