Нужно ли требовать с иностранцев знание казахского языка: ответ спикера сената

НУР-СУЛТАН, 21 апр — Sputnik. Спикер сената Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о том, нужно ли к иностранцам, массово въезжающим в Казахстан в последнее время, предъявлять дополнительные требования по знанию государственного языка и законов Казахстана.
По словам Ашимбаева, знать государственный язык Казахстана - в первую очередь, обязанность и долг каждого гражданина республики.
"Что касается иностранных граждан, то если они временно приезжают к нам на пару месяцев и планируют уехать дальше, то будет неправильным говорить им "учите наш язык". Это идет вразрез с международными документами. Если же они планируют остаться у нас, работать, то они обязаны наряду с гражданами страны выполнять требования Конституции и соблюдать законы страны", - сказал Маулен Ашимбаев.
Ранее в МВД сообщали, что число россиян, получивших индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане в марте 2022 года, выросло в 14 раз по сравнению с мартом 2021 года. Если в прошлом году ИИН получили 14 717 граждан России, то за первые три месяца 2022 года ИИН выдали 12 840 россиянам.
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