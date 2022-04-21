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Нужно ли требовать с иностранцев знание казахского языка: ответ спикера сената

Просмотров:907 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Нужно ли требовать с иностранцев знание казахского языка: ответ спикера сената
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 21 апр — Sputnik. Спикер сената Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о том, нужно ли к иностранцам, массово въезжающим в Казахстан в последнее время, предъявлять дополнительные требования по знанию государственного языка и законов Казахстана.

По словам Ашимбаева, знать государственный язык Казахстана - в первую очередь, обязанность и долг каждого гражданина республики.

"Что касается иностранных граждан, то если они временно приезжают к нам на пару месяцев и планируют уехать дальше, то будет неправильным говорить им "учите наш язык". Это идет вразрез с международными документами. Если же они планируют остаться у нас, работать, то они обязаны наряду с гражданами страны выполнять требования Конституции и соблюдать законы страны", - сказал Маулен Ашимбаев.

Ранее в МВД сообщали, что число россиян, получивших индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане в марте 2022 года, выросло в 14 раз по сравнению с мартом 2021 года. Если в прошлом году ИИН получили 14 717 граждан России, то за первые три месяца 2022 года ИИН выдали 12 840 россиянам.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Ирон
 kaireke (Посетители) Сегодня, 16:12
Согласно статьи 4, Закона о языках РК, овладение государственным языком, то биш казахским языком является долгом каждого гражданина РК.
 
-1
  • babe
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Orion (Посетители) Сегодня, 16:07
Понятно же что Россияне брали вид на жительство из за санкций на их банки.
Россияне (предприниматели) получили вид на жительство в КЗ, открыли себе счета в банках и продолжают себе работать в России.
 
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  • GIBSON.SG
  • Галина63
  • rustam240577
  • 12-й регион
  • Ирон
  • babe
  • Ermyndo
 шевченко (Посетители) Сегодня, 15:05
И что? Где в Конституции и законах страны сказано об обязательном знании государственного языка? Госслужащие -ДА! Но на этом ВСЁ! Такой ответ спикера сената - провокация. Вопрос то где? Знание законов это ясно. Всё знают с детства, что незнание закона не освобождает от ответственности. А вот с языком, хотелось бы поподробнее.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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