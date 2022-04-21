В Казахстане хотят утвердить предельные цены на газ на год вперед

В Казахстане планируют установить предельные цены на оптовый товарный газ, передает LS
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Согласно проекту приказа Минэнерго, с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года предлагается установить предельную цену в размере 29,6 тыс. тенге за тыс. куб. м в Нур-Султане, 24,5 тыс. тенге – в Алматы, 25,6 тыс. тенге – в Шымкенте.
Самый дешевый тариф предлагается в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях – 7,4 тыс. тенге и 7,6 тыс. тенге за тыс. куб. м соответственно.
В Акмолинской и Карагандинской областях газ будет стоить так же, как в столице – 29,6 тыс. тенге, в Туркестанской области – 25,6 тыс. тенге, в Алматинской области – 24,5 тыс. тенге, в Жамбылской области – 23,7 тыс. тенге, в Костанайской области – 21,9 тыс. тенге, в Мангистауской области – 16,6 тыс. тенге, в Западно-Казахстанской области – 13,9 тыс. тенге, в Кызылординской области – 9,6 тыс. тенге, в Атырауской области – 8,4 тыс. тенге.
Для промышленных потребителей-инвесторов предлагается предельная цена без учета НДС в размере 37,5 тыс. тенге в Алматы и Алматинской области, 34,6 тыс. тенге – в Шымкенте и Туркестанской области, 29,5 тыс. тенге – в Нур-Султане и Акмолинской области, 14 тыс. тенге – в Актюбинской области, 10,1 тыс. тенге – в Атырауской области, 14,9 тыс. тенге – в Западно-Казахстанской области, 34,9 тыс. тенге – в Жамбылской области, 29,5 тыс. тенге – в Карагандинской области, 29,4 тыс. тенге – в Костанайской области, 19,1 тыс. тенге – в Кызылординской области, 18,6 тыс. тенге – в Мангистауской области, 7,6 тыс. тенге – в Восточно-Казахстанской области.