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В Казахстане хотят утвердить предельные цены на газ на год вперед

Просмотров:529 Опубликовано: Сегодня, 16:16
В Казахстане хотят утвердить предельные цены на газ на год вперед
фото: lsm.kz
В Казахстане планируют установить предельные цены на оптовый товарный газ, передает LS.

Согласно проекту приказа Минэнерго, с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года предлагается установить предельную цену в размере 29,6 тыс. тенге за тыс. куб. м в Нур-Султане, 24,5 тыс. тенге – в Алматы, 25,6 тыс. тенге – в Шымкенте.

Самый дешевый тариф предлагается в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях – 7,4 тыс. тенге и 7,6 тыс. тенге за тыс. куб. м соответственно.

В Акмолинской и Карагандинской областях газ будет стоить так же, как в столице – 29,6 тыс. тенге, в Туркестанской области – 25,6 тыс. тенге, в Алматинской области – 24,5 тыс. тенге, в Жамбылской области – 23,7 тыс. тенге, в Костанайской области – 21,9 тыс. тенге, в Мангистауской области – 16,6 тыс. тенге, в Западно-Казахстанской области – 13,9 тыс. тенге, в Кызылординской области – 9,6 тыс. тенге, в Атырауской области – 8,4 тыс. тенге.

Для промышленных потребителей-инвесторов предлагается предельная цена без учета НДС в размере 37,5 тыс. тенге в Алматы и Алматинской области, 34,6 тыс. тенге – в Шымкенте и Туркестанской области, 29,5 тыс. тенге – в Нур-Султане и Акмолинской области, 14 тыс. тенге – в Актюбинской области, 10,1 тыс. тенге – в Атырауской области, 14,9 тыс. тенге – в Западно-Казахстанской области, 34,9 тыс. тенге – в Жамбылской области, 29,5 тыс. тенге – в Карагандинской области, 29,4 тыс. тенге – в Костанайской области, 19,1 тыс. тенге – в Кызылординской области, 18,6 тыс. тенге – в Мангистауской области, 7,6 тыс. тенге – в Восточно-Казахстанской области.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:03
То что вы господа цену сделали максимальной еще не говорит о том что сжиженный газ не будут вывозить в Россию и плевали горе предприниматели на ваши цены, запретите вывоз газа из страны и цены не придется ограничивать. А если не сделать этого, то будет опять дефицит и будут цены космические. Когда товара будет в достатке то тогда и цены будут адекватные и вам господа власть имущие врать народу не придется типа: автомобилей много стало, туристы понаехали.
 
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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:53
Цитата: Kain-Livesy
А почему проезд на такси не подешевел?

потому что все остальное подорожало.

АХТУНГ!
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:43
а мне вот интересно - владельцам автомобилей пошли на встречу и снизили цену на газ.
А почему проезд на такси не подешевел?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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