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"Самый одинокий" дом в мире выставили на продажу

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 18:07
"Самый одинокий" дом в мире выставили на продажу
boldcoastpropertiesllc.com
Самое изолированное жилое здание в мире, расположенное на необитаемом острове, выставили на продажу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на News Break.

В американском штате Мэн решили продать дом, расположенный на небольшом необитаемом острове Duck Ledges Island. Постройку называют самым уединенным домом мира.


Сообщается, что дом площадью 50 квадратных метров построили в 2009 году. На первом этаже есть небольшая зона для приготовления пищи, объединенная с гостиной. В мансарде расположена спальня для двух человек, к которой ведет маленькая деревянная лестница. В доме нет ванной комнаты, однако на участке оборудована уборная.

На острове размером в 0,6 гектара нет деревьев, поэтому, по словам риелторов из Bold Coast Properties, с него можно наблюдать за океаном, оставив лодку на причале с якорной стоянкой.

"Самый одинокий" дом в мире выставили на продажу


Постройка находится недалеко от других объектов округа. Ее предложили как место для отдыха на выходные для интровертов. Цена сделки составляет 339 тысяч долларов (около 172 миллионов тенге).

Ранее самый уединенный дом в Англии впервые за почти 200 лет выставили на продажу за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (более 880 миллионов тенге).

"Самый одинокий" дом в мире выставили на продажу


Источник: Tengrinews.kz
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