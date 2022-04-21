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Еврозона зафиксировала рекордную инфляцию в марте

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:01
Еврозона зафиксировала рекордную инфляцию в марте
Фото ©REUTERS
Потребительские цены в еврозоне достигли рекордного уровня в марте на фоне роста цен на энергоносители, частично вызванного конфликтом в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Согласно данным Статистического управления Европейского союза, цены на товары и услуги в еврозоне в марте увеличились рекордными темпами - на 7,4 процента в годовом выражении.

Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 5,9 процента в феврале. В марте 2021 года она составляла 1,3 процента. Также отмечается, что в настоящее время инфляция более чем в 3 раза превышает 2-процентный целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Нынешний уровень инфляции является самым высоким с тех пор, как в 1999 году была введена единая валюта Европейского союза - евро.

Эксперты ЕЦБ считают, что вторжение России в Украину и последующий конфликт продолжат стимулировать инфляцию в будущем. Основным инфляционным фактором, по их мнению, является массовый рост стоимости энергоносителей. Цены на энергоносители выросли на 44 процента в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что инфляция в США выросла до рекордно высокого уровня впервые за 40 лет.


Источник: Tengrinews.kz
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