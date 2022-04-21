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Психолог рассказала о пользе безделья

Просмотров:41 Опубликовано: Сегодня, 21:34
Психолог рассказала о пользе безделья
Фото: Shutterstock
Психолог и кандидат наук Бет Курланд рассказала, что безделье может помочь снизить уровень стресса и избавиться от внутреннего напряжения. О пользе практики «ничегонеделанья» написала в статье для Psychology Today.

По словам психолога, многие люди испытывают сильное возбуждение нервной системы и хронический стресс, потому что не умеют «перезагружаться» и избавляться от напряжения при помощи дыхательных практик или медитаций.

«Культура, в которой мы живем, ценит продуктивность, а не "сидение сложа руки". Много внимания уделяется тому, чтобы работать, и гораздо меньше — тому, чтобы фокусироваться на моменте. Быть постоянно нервным и напряженным для многих уже привычка, а некоторые и вовсе считают, что в ином состоянии не получится добиваться целей», — заявила она. Однако, по мнению Курланд, проблема не столько в культуре, которая требует от каждого быть продуктивным, сколько в самих людях, которые лишают себя возможности перезагрузиться и на время забыть о рабочих задачах.

Согласно теории Пола Гилберта, на которую опирается психолог, существует три функции регуляции эмоций: функция обнаружения угроз, поиска и отдыха. Каждая из функций соответствует определенным эмоциям, например, функция обнаружения угроз связана с чувством беспокойства и гневом, а функция отдыха — с безопасностью и удовлетворенностью.

По словам Курланд, если все эти три системы находятся в балансе, то человек испытывает удовольствие от работы, чувствуя себя при этом в безопасности и спокойствии. «У многих людей функция обнаружения угроз активирована большую часть времени, и такой дисбаланс приводит как к эмоциональным, так и физическим проблемам», — объясняет она.

Обрести баланс и помочь нервной системе восстанавливаться после напряженных периодов возможно, следуя простым рекомендациям от психолога. Она советует отслеживать эмоции в течение дня и при возрастании стресса или напряжения рекомендует снимать возбуждение при помощи дыхательных упражнений или небольшой разминки. Кроме того, по словам Курланд, необходимо ежедневно выделять время для небольшой перезагрузки и отдыха, например, выполняя асаны йоги или медитируя.


Источник: lenta.ru
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