Прокуратура о Кудайбергене: В январе с «Диким Арманом» собрал и разбил людей на «ячейки»

Алматы. 22 апреля. КазТАГ – Подробности по делу депутата алматинского маслихата Кайрата Кудайбергена раскрыли в прокуратуре Алматы, передает корреспондент агентства.



«Предварительным расследованием установлено, что Құдайберген Қ.Қ. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (так называемый «Дикий Арман») организовал сбор людей в гостинице «Казахстан», призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по «ячейкам» по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. После чего, собранная Құдайбергеноми Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы в пятницу.



Как уточнили в надзорном органе, «данная противозаконная акция, организованная Құдайбергеном–Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести».



«Организация и участие Құдайбергеном в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице «Казахстан», в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев», - сообщили в прокуратуре.



Напомним, в ходе январских событий Кудайбергена часто видели рядом с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым по прозвищу «Дикий Арман», которому вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы, один из них впоследствии умер. Сейчас «Дикий Арман» находится на время следствия под арестом. Утром 22 апреля стало известно, что Кудайберген помещен в ИВС по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.