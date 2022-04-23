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В Казахстане могут разместить тренажерные и технические центры Boeing

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 14:35
В Казахстане могут разместить тренажерные и технические центры Boeing
Иллюстративное фото
Председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) Талгат Ластаев провел встречу с вице-президентом компании Boeing Монте Фрейзер, на которой стороны обсудили вопросы ожидаемой поставки воздушных судов Боинг 737 MAX и 787 Dreamliner авиакомпаниям Air Astana и SCAT.

Затем Ластаев и Фрейзер обговорили вопросы касательно открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также возможности размещения тренажерных и технических центров компании Boeing в Казахстане.
Также стороны договорились о предоставлении компанией Boeing безвозмездной технической помощи Авиационной администрации Казахстана для ускоренного прохождения Международной оценки безопасности полетов (IASA) Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и получения статуса CAT1 для запуска прямого рейса между РК и США.

Исходя из мировой практики, в среднем стоимость такой технической помощи у специальных консалтинговых компаний составляет порядка 2-2,5 млн долларов. В рамках достигнутых договоренностей уже в третьей декаде мая 2022 года специалисты Boeing посетят Нур-Султан.
Кроме того, участники встречи договорились об организации в Казахстане специальной обучающей программы компании Boeing для молодых талантов в области гражданской авиации.


Источник: sputnik.kz/
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