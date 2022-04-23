"Хабар" остался без денег: сотрудники грозятся не выйти на работу





Коллектив госканала потребовал от председателя правления АО «Агентство Хабар» Берика Уали поднятия зарплаты, передает Ulysmedia.kz.По словам сотрудников "Хабара", последний раз зарплату им повышали в 2017 году – на 7%. Работникам в регионах зарплату не поднимали.“Регионы у нас бушуют вообще. Они услышали, что только на следующий год повышение в 30% планируется, и сейчас они у нас стоят на дыбах”, – сообщила одна из сотрудниц госканала.Со слов другого сотрудника, его коллеги в регионах планируют не выходить на работу в понедельник, 25 апреля.“Мы с ними тоже, мы их поддерживаем. Цены растут каждый месяц. На следующий год 30% – это несерьезно, это смешно. На рынке дефицит кадров. Мы просто все завтра не выйдем на работу, и всё! Первый раз такое, чтобы на 10 этаж вышли. Никого это не устраивает”, – заявил он.Отметим, что каждый год по госзаданию на “Хабар” выделяются миллиарды тенге. В прошлом году в преддверии празднования Дня работников СМИ сотрудникам госканала вручили ключи от квартир в новом ЖК “Хабар”, расположенном в перспективном районе Нур-Султана. Это современный 10-этажный дом с подземным паркингом. Сообщалось, что лучшие работники Агентства получили квартиры на условиях аренды с дальнейшим выкупом. Еще 200 сотрудникам представилась возможность приобрести жилье комфорт-класса на льготных условиях. При этом, согласно данным компании Kantar (TOO “TNS Central Asia” – бывшее Gallup) за март 2022 года, по среднесуточной доле телеканалов Казахстана “Хабар” и “Хабар-24” занимают 10 и 11 места с долей 4,95% в совокупности.Напомним, 29 марта бывший пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заменил Ерлана Бекхожина на должности председателя правления АО "Агентство "Хабар".