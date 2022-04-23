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"Хабар" остался без денег: сотрудники грозятся не выйти на работу

Просмотров:895 Опубликовано: Сегодня, 16:19
"Хабар" остался без денег: сотрудники грозятся не выйти на работу
Фото 24.kz
Коллектив госканала потребовал от председателя правления АО «Агентство Хабар» Берика Уали поднятия зарплаты, передает Ulysmedia.kz.

По словам сотрудников "Хабара", последний раз зарплату им повышали в 2017 году – на 7%. Работникам в регионах зарплату не поднимали.

“Регионы у нас бушуют вообще. Они услышали, что только на следующий год повышение в 30% планируется, и сейчас они у нас стоят на дыбах”, – сообщила одна из сотрудниц госканала.

Со слов другого сотрудника, его коллеги в регионах планируют не выходить на работу в понедельник, 25 апреля.

“Мы с ними тоже, мы их поддерживаем. Цены растут каждый месяц. На следующий год 30% – это несерьезно, это смешно. На рынке дефицит кадров. Мы просто все завтра не выйдем на работу, и всё! Первый раз такое, чтобы на 10 этаж вышли. Никого это не устраивает”, – заявил он.

Отметим, что каждый год по госзаданию на “Хабар” выделяются миллиарды тенге. В прошлом году в преддверии празднования Дня работников СМИ сотрудникам госканала вручили ключи от квартир в новом ЖК “Хабар”, расположенном в перспективном районе Нур-Султана. Это современный 10-этажный дом с подземным паркингом. Сообщалось, что лучшие работники Агентства получили квартиры на условиях аренды с дальнейшим выкупом. Еще 200 сотрудникам представилась возможность приобрести жилье комфорт-класса на льготных условиях. При этом, согласно данным компании Kantar (TOO “TNS Central Asia” – бывшее Gallup) за март 2022 года, по среднесуточной доле телеканалов Казахстана “Хабар” и “Хабар-24” занимают 10 и 11 места с долей 4,95% в совокупности.




Напомним, 29 марта бывший пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заменил Ерлана Бекхожина на должности председателя правления АО "Агентство "Хабар".


Источник: UlysMedia
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Комментарии ( 2 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 19:34
Никчёмный канал, разогнать надо там всех.
 
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  • alixah
 ak12 (Посетители) Сегодня, 18:02
Надо закрыть этот телеканал вообще.Не знаю есть ли еще люди которые его смотрят или верят тому что там говорится?Зарплаты там у них миниум по 2-3 миллиона.Им предоставляют жилье премиум класса.За ЧТО?Это люди которые бессовестно врут нам все время.Еще нагло просят поднять зарплату.
 
 

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