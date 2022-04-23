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Названа причина гибели и болезни лошадей в Атырауской области

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Названа причина гибели и болезни лошадей в Атырауской области
Иллюстративное фото
Причиной гибели и болезни лошадей в Атырауской области являются паразитарные болезни. Об этом сообщили в МСХ, передает Tengrinews.kz.

Ранее Министерство сельского хозяйство сообщало, что в Атырауской области зарегистрирован падеж лошадей в результате неизвестной болезни. В целях оказания научно-практической помощи, проведения эпизоотологических исследований и отбора проб для установления диагноза болезни среди лошадей Атыраускую область посетили научные сотрудники Казахского научно-исследовательского ветеринарного института и Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

"В результате проведенных исследований специалисты выявили у животных следующие паразитарные болезни: деляфондиоз, гастрофилез и параскаридоз. По имеющимся данным, вышеуказанные диагнозы являются причиной массовой гибели и болезни животных. Для борьбы с болезнью ученые рекомендуют владельцам животных и ветеринарам проводить профилактику и своевременное лечение паразитарных заболеваний и гельминтозов", - сообщили в МСХ.


Кроме того, в ведомстве добавили, что, согласно перечню особо опасных болезней животных, профилактика, диагностика и уничтожение животных проводятся за счет бюджета. Ветеринарные мероприятия по остальным болезням, в том числе паразитарным, проводятся за счет владельцев животных.

Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК провел совещание по итогам поездки специалистов научно-исследовательских институтов, в котором приняли участие члены Ассоциации коневодов Казахстана, ученые, представители акимата и территориальной инспекции МСХ.

По итогам встречи специалисты научно-исследовательских институтов подтвердили свою готовность оказать всестороннюю поддержку фермерам, рассказать об эффективных методах диагностики и лечения животных. Со своей стороны министерство готово предоставить площадку для встречи с фермерами.

Эпизоотическая ситуация находится под контролем Министерства сельского хозяйства.


Источник: tengrinews.kz
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