Владельцам, купленных в РФ автомобилей, доначислили огромные суммы налогов

Долги до трёх миллионов тенге потрясли автовладельцев Караганды. Такие огромные суммы им начислили за первичную регистрацию авто.
Однако карагандинцы заявляют, что за номера на машины, которые привезли из России несколько лет назад, давно уже заплатили. Об этом сообщил «31 канал».
Карагандинские автовладельцы пригнали машины из России несколько лет назад. Как положено, они оплатили первичную регистрацию, тогда это было около 140 тысяч тенге. Но недавно пришли повестки в суд о взыскании суммы в 10 раз больше, передает informburo.kz
Налоговики объясняют, что изначально чиновники не учли год выпуска машин, а это сказывается на стоимости первичной регистрации. Руководитель управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по Карагандинской области Алмаз Калиев пояснил, что доплату выставили 12 жителям области. Виновных в допущенных ошибках госслужащих сейчас найти сложно.
Теперь возмущённые водители будут судиться с налоговиками.
Адвокат Карагандинской области коллегии адвокатов Асет Жанжумалов считает, что виноваты в допущенной ошибке чиновники.
«Это вина самого госоргана. У них было право отказать в приёме документов, совершить отказ в регистрации транспортного средства. Но они этого не сделали. На тот момент они полагали, что сумма была верная выплачена», – сказал адвокат.
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