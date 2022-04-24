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Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и ягоды

Просмотров:350 Опубликовано: Сегодня, 08:36
Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и ягоды
Фото из открытых источников
Основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар перечислила фрукты, которые нежелательно есть весной из-за риска для здоровья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалиста, весной лучше отказаться от употребления винограда, клубники и слишком красивых яблок.

По мнению Гончар, не стоит покупать большие и яркие плоды - в них больше всего добавок. Яблоки перед употреблением лучше очистить от кожуры.

"Отличная альтернатива свежим фруктам весной - замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины", - заключила нутрициолог.

Гончар отметила, что производители зачастую ускоряют процесс созревания зимних плодов с помощью нитратов, которые опасны для человека при чрезмерном употреблении. Они могут привести к сбоям в работе внутренних органов. Ранние яблоки, клубнику и виноград обрабатывают химическими веществами, увеличивающими срок хранения. Это тоже опасно с точки зрения риска заболеваний.


Источник: Tengrinews.kz
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