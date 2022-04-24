Умер известный казахстанский врач

Скончался ветеран здравоохранения, заслуженный врач КазССР Болатбек Слямбеков, передает Arnapress.kz.



Об этом сообщали в Центре ядерной медицины и онкологии Семея.



Болатбеку Слямбекову было 80 лет. Он родился 20 апреля 1942 года. В 1965-м окончил Семипалатинский медицинский институт.



В разное время занимал должности главного врача Тарбагатайской участковой больницы; заместителя главного врача Аягузской ЦРБ; главного врача Маканчинской, Аягузской ЦРБ; заведовал семипалатинским облздравотделом, был консультантом семипалатинской областной администрации и директором реабилитационного центра для инвалидов и участников ВОВ в Семее. На момент кончины находился на заслуженном отдыхе.



За заслуги и большой вклад в систему здравоохранения был награжден орденом «Знак почета», медалями и почетными грамотами ВС Казахской ССР. Ему было присвоено звание «Заслуженный врач Казахской ССР».



Болатбек Слямбеков являлся председателем Наблюдательного совета нашего Центра с 2014 по 2019 годы. Он внес значительный вклад в организацию работы Наблюдательного совета.



«Болатбек Слямбекович компетентно представлял позицию Наблюдательного совета. Имея многолетний опыт работы управления в здравоохранении, он являлся не только председателем НС, но и авторитетным лицом, советы и поручения которого помогали добиваться поставленных задач для достижения целей в улучшении качества организации, лечения и диагностики в нашем Центре.



В этот траурный день мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Болатбека Слямбековича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя − в истории города и Центра ядерной медицины и онкологии Семей», ― говорится в тексте соболезнования ЦЯМиО.