«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.99 KZT
  • €1 = 479.69 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Саудовские принцы продают дома и яхты из-за финансовых проблем - СМИ

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 21:21
Саудовские принцы продают дома и яхты из-за финансовых проблем - СМИ
© Reuters
Некоторые принцы из правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе из-за возникших финансовых проблем. Об этом говорится в статье газеты Wall Street Journal, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Источники издания утверждают, что принцы избавляются от своих активов за пределами Саудовской Аравии в связи с тем, что наследный принц Мухаммед бен Салман "перекрыл многие из источников денег, которые они использовали для поддержания своих экстраординарных привычек тратить".

По данным газеты, за последние годы они продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму более 600 миллионов долларов.

Источники заявляют, что принцам нужны деньги, чтобы платить налоги и за обслуживание собственности, а также оплачивать стоянку самолетов и судов. Также сообщается, что в ряде случаев члены королевской династии мотивированы желанием владеть "менее показными активами", чтобы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны наследного принца.

Согласно источникам, принц Бандар бен Султан, ранее возглавлявший саудовскую разведку, в 2021 году продал поместье в Великобритании за 155 миллионов долларов.

"Эти люди не работают, у них огромные штаты сотрудников, и они боятся (наследного принца Мухаммеда - прим.)", - заявил один из источников.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
бобер (Посетители) Сегодня, 22:35
Наследный принц Мухаммед просто красавчик!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 22:21
Владеть состоянием свыше 100 млн. Баксов не имеет смысла как сказал Маргулан Сисенбай и Джек Ма. Даже если у тебя 10 спален, ты в любом случае спишь на одной.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика