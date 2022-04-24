Саудовские принцы продают дома и яхты из-за финансовых проблем - СМИ

Некоторые принцы из правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе из-за возникших финансовых проблем. Об этом говорится в статье газеты Wall Street Journal, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Источники издания утверждают, что принцы избавляются от своих активов за пределами Саудовской Аравии в связи с тем, что наследный принц Мухаммед бен Салман "перекрыл многие из источников денег, которые они использовали для поддержания своих экстраординарных привычек тратить".
По данным газеты, за последние годы они продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму более 600 миллионов долларов.
Источники заявляют, что принцам нужны деньги, чтобы платить налоги и за обслуживание собственности, а также оплачивать стоянку самолетов и судов. Также сообщается, что в ряде случаев члены королевской династии мотивированы желанием владеть "менее показными активами", чтобы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны наследного принца.
Согласно источникам, принц Бандар бен Султан, ранее возглавлявший саудовскую разведку, в 2021 году продал поместье в Великобритании за 155 миллионов долларов.
"Эти люди не работают, у них огромные штаты сотрудников, и они боятся (наследного принца Мухаммеда - прим.)", - заявил один из источников.
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