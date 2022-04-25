Глава МВД уволил из полиции генерала Серика Кудебаева

Министр внутренних дел уволил из рядов своих подчиненных генерал-майора Серика Кудебаева, который ранее возглавлял Департамент полиции Алматинской области. Об этом в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили в МВД.



В начале апреля в соцсетях сообщали, что Кудебаева привлекают к уголовному делу о январских событиях. Поводом для этого послужило заявление Генпрокуратуры, где надзорный орган сообщил о расследовании по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, аэропорта Алматы. Отмечалось, что руководители этих органов признаны подозреваемыми.



В этой связи редакция Tengrinews.kz обратилась в МВД, чтобы узнать о судьбе Серика Кудебаева. На вопросы, где он сейчас находится, служит ли в полиции и какую должность занимает, в ведомстве ответили, что генерал уволен из органов внутренних дел.



"Кудебаев Серик Мырзакулович освобожден от занимаемой должности и уволен из органов внутренних дел приказом МВД", - говорится в ответе.



Отметим, что Кудебаев покинул кресло начальника ДП Алматинской области 26 января. Тогда главой МВД был Ерлан Тургумбаев, которого 25 февраля сменил Марат Ахметжанов. Кто из министров подписал приказ, в ведомстве не уточнили.



Также мы поинтересовались у МВД, где находился Кудебаев во время январской трагедии, как в ведомстве оценивают его работу по восстановлению порядка во время этих событий и какой у него статус в расследовании факта оставления здания ДП Алматинской области. Однако в министерстве попросили направить эти вопросы в другой госорган.



"Досудебные расследования по преступлениям, совершенным в период январского кризиса, осуществляются при координирующей роли Межведомственной следственно-оперативной группы при Генеральной прокуратуре", - сообщили в МВД.



Ранее в МВД от занимаемых должностей освободили заместителей начальника ДП Алматинской области и начальника Управления полиции Талдыкоргана. Они были наказаны по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей во время январских событий. По данным СМИ, тогда свои посты покинули все пять заместителей, работавших при Серике Кудебаеве. Новый министр внутренних дел Марат Ахметжанов тогда заявил, что руководство полиции Алматинской области было снято с постов в полном составе.



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Напомним, кресло главы полиции Алматинской области в конце января занял Арыстангани Заппаров. Ранее он являлся заместителем министра внутренних дел.



Серик Кудебаев родился 1 января 1965 года в селе Чиен Алма-Атинской области. В 1990 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД.



Трудовой путь начал оперуполномоченным отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Джамбулского района Управления внутренних дел Алма-Атинского областного исполнительного комитета (1990-1994 годы). В разные годы работал в уголовном розыске, в криминальной полиции.



В 2006 году был назначен начальником ОВД Жамбылского района ДВД Алматинской области, а в 2007-м стал начальником УВД Карасайского района ДВД Алматинской области. С 2009 по 2012 год занимал пост первого заместителя начальника ДВД Алматинской области.



С 2012 по 2013 год был в должности начальника ДВД Алматинской области. В октябре 2013 года был назначен на пост главы ДВД Алматы (ныне - Департамент полиции). После этого в январе 2020 года вновь возглавил полицию Алматинской области.