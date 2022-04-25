ЕС не достиг соглашения по российскому энергетическому эмбарго

Государства - члены Европейского союза не поддерживают введение полного эмбарго или штрафных тарифов на импорт российской нефти и газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, на данный момент в ЕС нет единой позиции по этому вопросу.
"Экспорт нефти является основным источником иностранной валюты для Кремля, и многие в ЕС призывают прекратить нефтяные платежи, поскольку они эффективно финансируют конфликт в Украине, который Россия называет "специальной военной операцией", - сказал Боррель в интервью немецкой газете Die Welt.
При этом, по словам Борреля, некоторые страны ЕС настаивают на введении шестого пакета санкций против России и Брюссель готовит полную оценку последствий запрета на поставки нефти как часть возможных дальнейших мер. Согласно данным статистического бюро Евростата, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечив чуть более четверти импорта нефти в ЕС в 2020 году.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС, который состоится в конце мая, и что он не ожидает принятия какого-либо решения по этому вопросу.
"Окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ пока не рассматривается. Все страны ЕС работают над снижением зависимости от российской нефти и газа. В какой-то момент блок сможет в конечном итоге снизить свою зависимость, и тогда Россия почувствует, что доходы от нефтегазового бизнеса теряются", - сказал он.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не откажется от импорта российских энергоносителей. Он отметил, что ЕС находится в поиске альтернативных источников получения газа из-за убежденности Евросоюза в том, что на его партнера "нельзя положиться".
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