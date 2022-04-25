«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Апреля
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.99 KZT
  • €1 = 479.69 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ЕС не достиг соглашения по российскому энергетическому эмбарго

Просмотров:597 Опубликовано: Сегодня, 10:32
ЕС не достиг соглашения по российскому энергетическому эмбарго
Фото ©REUTERS
Государства - члены Европейского союза не поддерживают введение полного эмбарго или штрафных тарифов на импорт российской нефти и газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, на данный момент в ЕС нет единой позиции по этому вопросу.

"Экспорт нефти является основным источником иностранной валюты для Кремля, и многие в ЕС призывают прекратить нефтяные платежи, поскольку они эффективно финансируют конфликт в Украине, который Россия называет "специальной военной операцией", - сказал Боррель в интервью немецкой газете Die Welt.

При этом, по словам Борреля, некоторые страны ЕС настаивают на введении шестого пакета санкций против России и Брюссель готовит полную оценку последствий запрета на поставки нефти как часть возможных дальнейших мер. Согласно данным статистического бюро Евростата, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечив чуть более четверти импорта нефти в ЕС в 2020 году.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС, который состоится в конце мая, и что он не ожидает принятия какого-либо решения по этому вопросу.

"Окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ пока не рассматривается. Все страны ЕС работают над снижением зависимости от российской нефти и газа. В какой-то момент блок сможет в конечном итоге снизить свою зависимость, и тогда Россия почувствует, что доходы от нефтегазового бизнеса теряются", - сказал он.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не откажется от импорта российских энергоносителей. Он отметил, что ЕС находится в поиске альтернативных источников получения газа из-за убежденности Евросоюза в том, что на его партнера "нельзя положиться".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Vaciliy (Посетители) Сегодня, 13:47
Россия, помоги ЕС прийти к единогласию, отмени к ним вообще поставку газа и нефти!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • babe
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:16
Никак не пойму: они "самострелы" стреляющие себе в ногу или просто стараются ради обогащения тех, кто торгует вооружением.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика