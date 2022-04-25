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Статус Назарбаева готовятся закрепить в Конституции Казахстана

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 13:24
Статус Назарбаева готовятся закрепить в Конституции Казахстана
Фото из открытых источников
Астана. 25 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Статус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева готовятся закрепить в Конституции страны, сообщил член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституции Ермек Абдрасулов.

«Что касается вопросов статуса президента, первого президента – в Конституции у нас записано о том, что регулируется Конституцией и Конституционными законами, и рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаться к закону, который конкретизирует эту норму, а в самой Конституции», - заявил Абдрасулов на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что «первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана».

«То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, это мы все видели, это весь мир видел, он будет закреплен в Конституции», - заявил Абдрасулов.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:23
это мы все видели, это весь мир видел


да это мы видели lol 30 лет разворовывания народных ресурсов всей его семейкой, переводов денег в оффшоры, во всех сферах его семейка его люди
 
 

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