Статус Назарбаева готовятся закрепить в Конституции Казахстана

Астана. 25 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Статус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева готовятся закрепить в Конституции страны, сообщил член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституции Ермек Абдрасулов.
«Что касается вопросов статуса президента, первого президента – в Конституции у нас записано о том, что регулируется Конституцией и Конституционными законами, и рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаться к закону, который конкретизирует эту норму, а в самой Конституции», - заявил Абдрасулов на брифинге в понедельник.
Он пояснил, что «первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана».
«То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, это мы все видели, это весь мир видел, он будет закреплен в Конституции», - заявил Абдрасулов.
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