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Конституционный закон о полномочиях Елбасы поставят на утрату

Просмотров:545 Опубликовано: Сегодня, 18:36
Конституционный закон о полномочиях Елбасы поставят на утрату
Фото:elbasy.kz
Конституционный закон о полномочиях Елбасы будет поставлен на утрату. Об этом сообщил член рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов, передает Tengrinews.kz.

"В первую очередь хочу подчеркнуть, что в Конституции не закрепляется новый статус Первого Президента, а лишь конкретизируется его историческая роль.

Вместе с тем по инициативе рабочей группы из Конституции исключаются все нормы, касающиеся полномочий Первого Президента.

Соответственно, конституционный закон о Первом Президенте - Елбасы в дальнейшем будет поставлен на утрату", - заявил Ермек Абдрасулов.

Ранее Абдрасулов заявил, что в Конституции Казахстана сохранят историческую роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.

Позже в рабочей группе по конституционной реформе уточнили, что в проекте изменений и дополнений в Конституцию предлагается убрать статьи о конституционных полномочиях Елбасы.

Президент передал в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию.

"Это требование нашего основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана", - отметил Токаев.

25 апреля стало известно, что Конституционный совет принял к производству обращение Президента.


Источник: Tengrinews.kz
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