Конституционный закон о полномочиях Елбасы поставят на утрату

Конституционный закон о полномочиях Елбасы будет поставлен на утрату. Об этом сообщил член рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов, передает Tengrinews.kz.



"В первую очередь хочу подчеркнуть, что в Конституции не закрепляется новый статус Первого Президента, а лишь конкретизируется его историческая роль.



Вместе с тем по инициативе рабочей группы из Конституции исключаются все нормы, касающиеся полномочий Первого Президента.



Соответственно, конституционный закон о Первом Президенте - Елбасы в дальнейшем будет поставлен на утрату", - заявил Ермек Абдрасулов.



Ранее Абдрасулов заявил, что в Конституции Казахстана сохранят историческую роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.



Позже в рабочей группе по конституционной реформе уточнили, что в проекте изменений и дополнений в Конституцию предлагается убрать статьи о конституционных полномочиях Елбасы.



Президент передал в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию.



"Это требование нашего основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана", - отметил Токаев.



25 апреля стало известно, что Конституционный совет принял к производству обращение Президента.