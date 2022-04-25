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Будут ли казахстанцы получать доход от полезных ископаемых

Просмотров:779 Опубликовано: Сегодня, 19:46
Будут ли казахстанцы получать доход от полезных ископаемых
Фото:elements.envato.com
Будут ли казахстанцы получать доход от полезных ископаемых, ответил член рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Принадлежность народу Казахстана, я думаю, это императивная норма. Это считается главной частью конституционного положения о земле, недрах, растительном, животном мире, богатства, они принадлежат народу. Эта норма введена, она очень прогрессивна. Спрашивали зарубежный опыт, во многих странах в разных формулировках они даны, являются достоянием народа. В таком смысле, я думаю, сегодняшние изменения очень правильные. С другой стороны, трудно представить, что народ, непосредственно каждый гражданин, сам будет распоряжаться. Это практически приведет к хаосу и беспорядку", - сказал Абдрасулов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

Он отметил, что при действующей системе существует государство, представляющее интересы общества.

"Президента избирает народ, парламентариев избирает народ, по предложению Президента утверждается правительство. То есть мы говорим о том, что государство именно осуществляет право собственности, вопросы владения, распределения и так далее. Все эти вопросы, конкретно в какой сфере это будет касаться недр, если это будет касаться, это будет согласованное решение. Самое главное - мы должны понимать, что государство должно отражать интересы народа, это заложено. Государство в лице его органов, институтов выступает в интересах народа. Я думаю, если эти интересы будут вопреки воле народа, то соответствующие лица будут нести ответственность", - пояснил Абдрасулов.

По словам члена рабочей группы по конституционной реформе, о распределении долей между казахстанцами говорить рано.

"Я думаю, у нас будут специальные законы, где будет конкретно урегулировано, и они будут рассматривать именно с точки императивности, обязательности, что это принадлежит народу. И, отталкиваясь от этой конституционной нормы, будут приниматься более конкретизирующие, детализирующие нормы. Сегодня опережать, сказать, что будет так... Я думаю, это решат представители Парламента и народа. При участии правительства, Президента будет решен вопрос", - заключил он.


Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 22:24

Будут ли казахстанцы получать доход от полезных ископаемых?!...

Вряд ЛИ!...
Даже если пересажают ВСЕХ!, клановых родственников ель баса, появятся новые хапуги под всякими предлогами "распределять" народное достояние РК, И!, ВСЁ!, вернётся на круги своя...
Дурной пример заразительный, ЕСТЬ!, с кого брать наработанный "пример"...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • alixah
  • Ну Ну
  • ММА
  • Daulet201999
  • Жанар
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 20:02
Все наша богатство принадлежит семейку шала,а если вернуть всё назад будет справедливо
 
 

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