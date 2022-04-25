Будут ли казахстанцы получать доход от полезных ископаемых, ответил член рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Принадлежность народу Казахстана, я думаю, это императивная норма. Это считается главной частью конституционного положения о земле, недрах, растительном, животном мире, богатства, они принадлежат народу. Эта норма введена, она очень прогрессивна. Спрашивали зарубежный опыт, во многих странах в разных формулировках они даны, являются достоянием народа. В таком смысле, я думаю, сегодняшние изменения очень правильные. С другой стороны, трудно представить, что народ, непосредственно каждый гражданин, сам будет распоряжаться. Это практически приведет к хаосу и беспорядку", - сказал Абдрасулов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.



Он отметил, что при действующей системе существует государство, представляющее интересы общества.



"Президента избирает народ, парламентариев избирает народ, по предложению Президента утверждается правительство. То есть мы говорим о том, что государство именно осуществляет право собственности, вопросы владения, распределения и так далее. Все эти вопросы, конкретно в какой сфере это будет касаться недр, если это будет касаться, это будет согласованное решение. Самое главное - мы должны понимать, что государство должно отражать интересы народа, это заложено. Государство в лице его органов, институтов выступает в интересах народа. Я думаю, если эти интересы будут вопреки воле народа, то соответствующие лица будут нести ответственность", - пояснил Абдрасулов.



По словам члена рабочей группы по конституционной реформе, о распределении долей между казахстанцами говорить рано.



"Я думаю, у нас будут специальные законы, где будет конкретно урегулировано, и они будут рассматривать именно с точки императивности, обязательности, что это принадлежит народу. И, отталкиваясь от этой конституционной нормы, будут приниматься более конкретизирующие, детализирующие нормы. Сегодня опережать, сказать, что будет так... Я думаю, это решат представители Парламента и народа. При участии правительства, Президента будет решен вопрос", - заключил он.

