Генерал Кудебаев во время беспорядков уехал в родной аул - аким Алматинской области

Экс-начальник полиции Серик Кудебаев во время январских беспорядков уехал из Талдыкоргана в родной аул. Об этом в интервью бизнесмену Арманжану Байтасову рассказал аким Алматинской области Канат Бозумбаев, передает Tengrinews.kz.



Аким региона отметил, что 5 января комендантом был руководитель Департамента полиции Серик Кудебаев, который не смог удержать ситуацию у областного акимата. Здание областного департамента полиции и горуправления, а также акимат были захвачены.



"В итоге получилось так, что гражданская власть один на один с ними осталась (с участниками беспорядков. - Прим.). Я искал начальника ДВД (Департамента полиции. - Прим.). Нашел его только под утро, за 300 километров от Талдыкоргана. Он к себе в родной аул уехал - под Каскеленом. Я говорю: "Ты зачем уехал?" Он отвечает: "Голова пробита, нога болит, семью увез", - рассказал Канат Бозумбаев.



25 января сообщалось, что министр внутренних дел уволил из рядов своих подчиненных генерал-майора Серика Кудебаева, который ранее возглавлял Департамент полиции Алматинской области. Позже в МВД уточнили, что Кудебаев освобожден от занимаемой должности и уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.