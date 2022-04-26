Похитил у Kcell Solutions 467 миллионов и проиграл все у букмекеров: бывшего финдиректора осудили в Алматы

Бывшего финансового директора ТОО Kcell Solutions осудили в Алматы за подделку документов и хищение более 460 миллионов тенге. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.



"Территориальным Департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО Kcell Solutions, который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в период 2018-2021 годов осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета пяти компаний, а также незаконно выписал себе более 467 миллионов тенге. Похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах Алматы.



"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет", - добавили в АФМ.



Напомним, бывшего финансового директора ТОО Kcell Solutions задержали в декабре 2021 года.