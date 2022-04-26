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В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Убиты женщина и двое детей

Просмотров:1330 Опубликовано: Сегодня, 15:23
В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Убиты женщина и двое детей
Кадр видео
В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду.
Мужчина пришёл в учреждение в поселке Вешкайма с ружьём, застрелил нянечку и двух детей. После этого он покончил с собой, - пишет 112.
Мужчина пришёл в детский сад во время тихого часа. С собой у него было ружьё Иж-27. Дети в этот момент спали в кроватях.
Сначала преступник ранил сотрудницу детского сада "Рябинка" Ольгу Митрофанову, которая вышла на крыльцо. А потом выстрелил в 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку.
В учреждении "Рябинка" нет охранника, а только установлена тревожная кнопка, - уточняет издание.


На месте работают полицейские.
По предварительным данным, стрелка из поселка Вешкайма зовут Александр Д, ему 68 лет, - пишет Baza.
Предварительно, оперативники считают его вероятным убийцей, потому что ружье зарегистрировано на него.





В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Убиты женщина и двое детей

В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Убиты женщина и двое детей

В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Убиты женщина и двое детей

В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Убиты женщина и двое детей


Источник: ВЕСЬМА
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Комментарии ( 4 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 17:18
какой-то ужас, как рука поднимается стрелять в детей
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:53
Куда этот мир катится?
Мои соболезнования родным погибших!
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 15:48
Нету слов на это животное в деток стрелять паразит.лучше бы сразу застрелился.скатина такая гореть ему в аду
 
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  • Ирон
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:36
какой кошмар. ужас просто
 
 

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