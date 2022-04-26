В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Убиты женщина и двое детей







В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду.Мужчина пришёл в учреждение в поселке Вешкайма с ружьём, застрелил нянечку и двух детей. После этого он покончил с собой, - пишет 112.Мужчина пришёл в детский сад во время тихого часа. С собой у него было ружьё Иж-27. Дети в этот момент спали в кроватях.Сначала преступник ранил сотрудницу детского сада "Рябинка" Ольгу Митрофанову, которая вышла на крыльцо. А потом выстрелил в 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку.В учреждении "Рябинка" нет охранника, а только установлена тревожная кнопка, - уточняет издание.На месте работают полицейские.По предварительным данным, стрелка из поселка Вешкайма зовут Александр Д, ему 68 лет, - пишет Baza.Предварительно, оперативники считают его вероятным убийцей, потому что ружье зарегистрировано на него.