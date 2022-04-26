«Не надо лениться». Глава МНЭ дал советы казахстанцам с низкой и средней зарплатой

Министр национальной экономики Алибек Куантыров посоветовал казахстанцам не лениться и искать возможности для заработка.



В куларах мажилиса журналисты попросили министра дать советы гражданам с зарплатой от 60 до 275 тысяч тенге., передает informburo.kz



«Средняя заработная плата в Казахстане 275 тысяч тенге, сельчане получают по 50-60 тысяч тенге. Сейчас с уровнем инфляции, которая бьёт рекорды, можете дать какие-то рекомендации и советы, как жить казахстанцам, как тянуть бюджеты и прожить на зарплату от 60 до 275 тысяч?» – спросили журналисты.



Глава МНЭ уточнил, что жители сёл могут заниматься личным подсобным хозяйством и повышать свой доход. При этом точную заработную плату жителей сёл он назвать не смог.



«Личное подсобное хозяйство является одним из видов поддержки. Инфляция, к сожалению, это глобальный тренд, это есть и в Штатах, и в Европе, и сильно влияет на Казахстан. В целом скотоводство является одним из видов деятельности, который складывался веками. Понятно, что люди хотят иметь постоянный заработок и ради этого уезжают в большие города. Со своей стороны государство и бизнес должны предпринимать меры, чтобы создавать условия для новых рабочих мест в сельских населённых пунктах», – сказал Алибек Куантыров.



По его словам, это комплексный вопрос, на который сразу не ответишь. Решение вопроса повышения доходов населения также займёт не один день, добавил министр.



«Я бы посоветовал искать возможности для заработка, те люди, которые хотят заработать, найдут такие возможности, в том числе не обращаясь к государству. Самый главный лайфхак – не лениться, находить возможности для заработка, стремиться к получению образования. Думаю, многие из нас сталкивались с принципами меритократии, когда люди работали над собой и имели успех. Таких примеров у нас в Казахстане очень много. Это, я думаю, самый главный лайфхак», – добавил министр.



Говоря о личном опыте, Алибек Куантыров привёл в пример трудности 90-х годов, когда в отдельных городах не было газа и света.



«Их давали лишь на один час. Приходилось выходить на улицу и греть еду. Это в многоквартирных домах. Но при этом родители давали такие наставления. Но и от человека зависит, что нужно быть стабильным, нужно заниматься собой, нужно получать образование и никогда не лениться. И также не чураться любой работы. К сожалению, у нас много таких примеров, например, в Атырауской области, когда люди отказываются работать даже за 200-250 тысяч тенге. Приходится привозить иностранную рабочую силу, просить квоты, либо завозить из других областей», – резюмировал министр нацэкономики.