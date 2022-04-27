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Акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых запустило МОН

Просмотров:70 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых запустило МОН
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Республиканскую акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых "Балаға лайық" запустил Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что акция проводится под лозунгом "Помоги школе стать лучше!". В ней могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций.

В МОН ожидают через краудсорсинг и привлечение большого количества заинтересованных лиц выявить организации образования, где нет теплых туалетов и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей.

"Отметим, что законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, находятся в ведении акиматов. Ранее министерство направляло письма в акиматы ряда регионов о необходимости принятия мер по улучшению состояния школьных туалетов и школьного меню. Мы держим этот вопрос на контроле, и проведение акции поможет в выявлении организаций образования, где условия для комфортного пребывания детей в школе созданы не на должном уровне. Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. Администрациям школ будет дано время для устранения нарушений. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них разглашаться не будет. Школьники, педагоги, родители также могут сообщить о росте цен в школьных столовых, насколько они удовлетворены школьным меню, и в каких столовых продается вредная продукция - фастфуды, газированные напитки", - отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН Элина Паули.

Первый этап акции называется Check your school. Как отмечают в министерстве, все заинтересованные лица могут направить фото и видеоматериалы на WhatsApp и Telegram по номеру +7 700 699 04 46. Также можно направить фото и видео санузлов и столовых через социальные сети Instagram и TikTok с использованием хэштега #БалағаЛайық #balagalaiyq.

"Видео должно быть продолжительностью не более двух минут, фото - не более 10 снимков. При этом обязательно нужно указать наименование организации образования и ее адрес. Материалы без указания данных рабочей группой рассматриваться не будут. Также материалы могут быть представлены в виде журналистских сюжетов о проблемах соблюдения требований в школьных столовых (пищеблоках), санитарных узлах организаций образования", - добавили в МОН.

Специально созданная рабочая группа должна дать оценку поступившим материалам на предмет соблюдения требований к санузлам и столовым, затем направит поступившие фото и видео в управления образования регионов с требованиями по устранению нарушений. После того, как будет проведена работа над ошибками, в Instagram @balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых "до и после".

"Школьники, учителя, родители и другие заинтересованные лица могут сообщить, к примеру, об отсутствии санитарных условий, нерабочих смесителях, некачественном питании в школьных столовых и др. Мы призываем всех принять активное участие в акции и сделать организации образования комфортными и безопасными. Кстати, участники акции могут отправлять фото и видео школьных туалетов и столовых как не соответствующих нормам, так и образцовых. По итогам акции будут отмечены лучшие школы, где созданы комфортные условия для обучения и пребывания детей", - подчеркнула Элина Паули.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:42
Вы бы данную акцию запустили бы лучше после 25 мая foo druzhba
 
 

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